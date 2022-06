Rosa López reacciona tras enterarse de que no está invitada a la boda de Chenoa

La boda de Chenoa lleva meses dando mucho de qué hablar. Desde que anunciara su compromiso han sido muchas las preguntas que han surgido en torno al futuro enlace, sin embargo, ha habido una que ha sobresalido por encima de cualquier otra, quienes de todos los que fueran sus compañeros en 'Operación Triunfo' estarían en la lista de invitados al enlace.



Son muchos los detalles sobre el gran día que la cantante ha ido revelando a lo largo de todo este tiempo y, aunque ha preferido no enumerar que compañeros estarán presentes en su enlace, sí que ha dejado entrever que muchos de ellos estarán presentes en un día tan especial para ella.



Sin embargo, hay un nombre que no está entre la lista de las personas que Chenoa ha invitado para que compartan con ella uno de los días más felices de su vida, Rosa López.





ROSA LÓPEZ NO ESTÁ INVITADA A LA BODA DE CHENOA

a, uno de los fenómenos mediáticos que tendrá lugar este mes de junio.fue captada por las cámaras de 'Gtres' este miércoles cuando salía de su domicilio y aunque, síy aseguró que estaba todo bien, tras conocer que no está incluida en la lista de invitados a la ceremonia., decía Rosa, muy contundente, rechazando hacer cualquier otro tipo de declaración sobre el tema, aunque quiso mandar un beso a los reporteros que estaban allí presentes agradeciendo su trabajo e intentando no dar más explicaciones sobre lo ocurrido.Más delgada yy está centrada en sí misma y en su carrera, que no pasa por su mejor momento., confesaba, dejando claro que, a pesar de todo, está atravesando un buen momento a nivel personal, y prefiere mantenerse alejada de cualquier tipo de polémica o problema y seguir con su vida.Por el momento, lal, algo que no sería extraño, puesto quese refiere, de hecho, ha salido a la luz que s, algo que ella misma admitió durante una entrevista en 'Fórmula TV', donde reconoció que esto le "ayuda muchísimo", puesto que "no hay trabajo, no hay conciertos", y destaca que aunque los hubiera, seguiría siendo una gran ayuda.Sus palabras desembocaron, sin embargo, en una gran controversia, ya que fueron m, aunque ella ha asegurado que, en realidad, su situación no es tan precaria como pueda parecer.