Yvonne Reyes afirma que su hijo no se hará la prueba de ADN que pide Pepe Navarro

A finales de noviembre de 2021, Pepe Navarro, tras mucho tiempo alejado de la televisión, concedió una entrevista a Jorge Javier Vázquez en el Deluxe para insistir en que él no es el padre del hijo de Yvonne Reyes, como ella asegura hace años. Y se ofreció, después de años negándose, a realizarse una prueba de paternidad.

La venezolana tuvo propuestas para acudir a televisión y responderle, pero no ha querido hacerlo hasta este viernes en el Deluxe, y antes ya ha avanzado algo en Sálvame. Para empezar, ha desvelado que la entrevista a Pepe Navarro no la vio hasta hace poco. "El programa de Pepe Navarro no lo vi, la verdad. Lo vi hace como un mes, más o menos, desde la calma y la tranquilidad. Cuando vi la entrevista le observé, le miré, le vi titubear, vi sus risas fuera de lugar y traté de ser lo más objetiva posible. Tampoco me sorprendió lo que dijo porque lleva mucho tiempo diciendo lo mismo".

Yvonne Reyes ha admitido que fue su hijo, Alejandro, el que le dijo que viera el programa, y ha anunciado que no se someterá a la prueba de ADN. "Ni antes, ni ahora ni después". También asegura que las palabras de Pepe Navarro ya no le duelen como antes. "Es que son muchísimos años. Uno nunca se debe acostumbrar a cosas como estas, pero ahora lo veo desde otra perspectiva y otra madurez. Veo a un señor que pensaba que con los años iba a mejorar y ha sido todo lo contrario, pero ese es su problema. Lo que tengo claro es que mi hijo es lo primero".