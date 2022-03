Ramón García lanza una durísima crítica a Rosalía

A Ramón García le gustaba la Rosalía de antes. La de ahora, la de Motomami, su recién publicado nuevo álbum, no. El presentador vasco era fan de El mal querer y la evolución musical que ha experimentado la cantante catalana le ha decepcionado mucho.



Y no se ha callado. Lo ha expresado claramente en el programa que conduce en Castilla-La Mancha Media: En compañía. Habían puesto una canción de Martirio porque la folclórica cumplía 68 años, y el vizcaíno soltó: "Me gusta bastante más esto que el nuevo disco de Rosalía", comenzaba.



Ramón García se creció y amplió su discurso sobre Motomami, que está triunfando en medio mundo. "A mí el disco me parece una mierda. Me lo parece, eh, y yo he sido defensor siempre de Rosalía y me encanta Rosalía. Pero creo que se ha equivocado de pleno con lo que ha hecho. Igual vende mucho y vende mucho en EEUU, pero se ha ido de lo que queríamos de Rosalía. Por esto empezó, y Martirio sigue ahí".





#Ramonchu no se corta y opina así del nuevo trabajo de @rosalia pic.twitter.com/RNFVuDIfIX — TVMASPI (@sebas_maspons) March 22, 2022