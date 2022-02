Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal, se enfrenta a los 'haters' y defiende la importancia de la salud mental

Alba Díaz, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El cordobés', es muy activa en redes sociales, especialmente en Instagram dónde comparte su día a día con sus más de 270.000 seguidores.



La joven se muestra muy natural, comparte sus planes, como la nueva etapa que está a punto de empezar en África, e incluso pide consejo a sus 'followers' en algunas ocasiones.



Sin embargo, como cualquier otra persona que triunfa en redes sociales, ella tampoco se libra de los 'haters'.



Uno de sus detractores le ha dejado un hiriente comentario en el que critica su físico asegurando que Alba no ha heredado la genética de sus padres, unas palabras a las que ella no ha tardado en responder y ha aprovechado para hacer un alegato en favor de la salud mental en este tipo de plataformas.





EL ALEGATO DE ALBA DÍAZ

UNA REFLEXIÓN PARA SU 'HATER'

ha querido dejar claro que, aunque ellay no le afectan demasiado, no quiere decir que otras personas no puedan sentirse aludidas o heridas por ellos."Gracias a Dios no me afectan este tipo de comentarios,. Que aprenda quey menos por su físico. Que en esta vida convivimos seres humanos que tenemos sentimientos, y, o que alguien lo lea indirectamente y se pueda dar por aludido.", comienza su texto que continúa pidiendo más comprensión para todos y que la gente deje de acosar a otros por el simple hecho de ser diferentes a ellos., porque gente envidiosa y sin vida se dedica a amenazarlos e intentar hacerles la vida imposible, no es normal. No es normal que hoy en día haya gente que viva cohibida, infeliz, triste, impotente, llorando en una esquina sin querer salir de casa, o sin poder abrirse a su familia por miedo... o incluso quitándose la vida.. Por todos esos niños que sufren bullying en el cole, por la gente que lo sufre en el trabajo, en casa...", ha escrito en su perfil.Díaz tambiénde Instagram yy su forma de proceder y piense, no solo cómo puede afectar a los demás, sino también a ella misma.y lo acabarán copiando. Y así en todas las familias. Así que. O por lo menos no hagáis el mal", ha concluido la 'influencer'.