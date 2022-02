Anne Igartiburu da su opinión sobre el escándalo de los pasaportes covid falsos

Anne Igartiburu es una de las presentadoras más conocidas de la televisión y aunque suele preferir mantener tanto su vida privada como sus opiniones en la intimidad, de vez en cuando no duda en dar su punto de vista sobre algunos de los temas más de actualidad del momento.



Eso es lo que ha ocurrido durante la presentación del musical 'Boheme', a la que acudió como invitada y no dudó en dar su opinión sobre el escándalo de los falsos certificados covid en el que se han visto implicados varios rostros conocidos como el cantante Omar Montes, o los actores Verónica Echegui y Álex García.





ANNE IGARTIBURU SE PRONUNCIA

ASÍ SALTÓ LA NOTICIA A LOS MEDIOS

La periodista vasca no ha tenido ningún problema en contestar a los medios de comunicación presentes en el evento y, entre ellos, el de losy ha explicado que le parecen las acusaciones vertidas sobre algunos de sus compañeros.La conductora del programa 'Corazón' en TVEy no señalar acusatoriamente antes de descubrir la verdad detrás del escándalo."Vamos a ver, nos ha pillado también a nosotros justo dando la noticia y vamos a ver,", explicaba sobre todas las informaciones que han salido a luz en los últimos días.Igartiburuen la red de falsificación de certificados Covid."No sé que decir la verdad, esotambién", decía la popular presentadora televisiva acerca de las decisiones que cada uno toma de manera personal respecto a ejercer su derecho a vacunarse o no contra el coronavirus."Yo creo que, pero después", zanjaba el tema Anne.El escándalopor su supuesta implicación en una red internacional que falsificaba pasaportes Covid y PCR negativas, algo que el cantante siempre negó de forma tajante.Más tarde, se supo que había, y en lade la investigación, conocida como, se añadieronentre los que se encontraban los de algunos rostros muy populares.Los actores, o el ganador de 'Supervivientes 2014',, se sumaban acomoTodosque operaba a través de redes sociales ofreciendo pasaportes Covid, pruebas PCR negativas o inscripción directa en los archivos sanitarios.