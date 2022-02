Un conocido actor de 'Juego de Tronos' revela que Jennifer López lo "salvó de una pesadilla"

'Juego de Tronos' fue una de las series más vistas de la historia y aunque el final no fue del gusto de muchos de sus fans, catapultó a muchos de sus actores a lo más alto de la fama.



Sin embargo, hace ya unos años que la ficción llegó a su fin y la suerte profesional de los que trabajaron en ella no fue igual para todos.



John Bradley, el actor que daba vida Samwell Tarley, vivió un complicado momento personal y profesional tras el final de la serie de HBO y tuvo muchos problemas para encontrar nuevos proyectos durante un tiempo.





JOHN BRADLEY Y EL FINAL DE 'JUEGO DE TRONOS'







ha desvelado recientemente cómo se sintió tras el final de la ficción que lo hizo famoso, y todo lo que ocurrió durante los años siguientes.El actor cuenta que "f. Siempre había formado parte del futuro y dejó de serlo. A partir de ese momento,", además también confiesa que su papel de tipo torpe pero simpático en la aclamada serie hizo que la gente empezara a encasillarlo, mientras qué él "quería algo diferente€ Cuando haces algo tan exitoso como esa serie,".De hecho, Bradley tuvo que esperar más de dos años para poder volver a poner el nombre de un proyecto en su currículum, eso sí, parece que, ya quepara conseguir el papel.El intérprete de Samwell Tarley, pero cuando ya se estaba resignando a ello acudió en su ayuda la persona que menos se esperaba.en Nueva York, 'Marry me', y que", ha revelado John durante una entrevista para 'NME'.La idea, por supuesto, entusiasmó al actor, que empezaba a ver la luz al final del túnel, y, sin saber que estaba a punto de llevarse una gran sorpresa."Le dije a mi agente que me enviara el guion de la audición, pero me respondió: ''", fue la sorprendente respuesta de su manager a Bradley, que, personaje interpretado por la cantante y actriz.El británico asegura que "no podría ser más diferente a Juego de Tronos.", y se deshace en buenas palabras hacia su 'salvadora'.. He trabajado con muchos actores maravillosos como Jim Broadbent y Peter Dinklage a quienes admiro, pero luego trabajas con Lopez y ella, sino. Ha llegado a la cima de tantas formas de entretenimiento que. Me devolvió la confianza....", destaca John Bradley.