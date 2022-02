Margot Robbie tiene una doble en TikTok y su parecido es alucinante

Margot Robbie en la presentación de 'Once upon a time in Hollywood' en Londres.

Margot Robbie en la presentación de 'Once upon a time in Hollywood' en Londres. Europa Press

Los dobles no son ninguna novedad, dicen que todos tenemos uno, y aunque la mayoría no conocemos al nuestro, los famosos sí que suelen contar con esa suerte.



Casi todas las celebrities tienen un doble, y los que aún no han encontrado el suyo no tienen de qué preocuparse, ya están ahí sus fans para buscarlo hasta debajo de las piedras, y claro el que busca al final encuentra.



La última forma favorita de buscar dobles son las redes sociales, especialmente Tiktok, dónde se ha puesto de moda un término alemán con un significado muy preciso: doppelgänger.





MARGOT ROBBIE Y SU DOPPELGÄNGER

LAS REACCIONES NO SE HACEN ESPERAR

, es la palabra alemana que se utiliza para referirse a los parecidos razonables, especialmente, encontrados en redes sociales, yLa recién descubierta doble de la conocida actriz australiana, esque casi es imposible distinguirlas., pero sus vidas no tienen nada que ver., la red que descubrió su gran parecido con la protagonista de 'Escuadrón Suicida' gracias a uno de los filtros de la popular red social., y como no podía ser de otra forma el filtró. En el vídeo, cuesta ver el filtro que hay en una de las partes de su rostro en un primer momento, debido alla imagen es tan simétrica que casi es imperceptible para los usuarios, y es que la semejanza entre actriz y estudiante es tal que, rubio dorado, uno de los tonos más tendencia del momento.sobre su parecido con Robbie y la sorpresa queda patente en cada uno de ellos., dice uno de sus 'followers', mientras otro no puede dar crédito a lo que ve y exclama(Margot Robbie)?", a lo que la tiktoker contesta con naturalidad: "Solo en mis sueños".La publicación de Emmay no es el único vídeo subido por la danesa sobre este tema. Mientras uno de los clips solamente muestra el resultado final del filtro, otro expone todo el proceso del juego del filtro hasta conseguir su parecido más razonable.Emma, y tituló el 'famoso' vídeo como, algo así como una. Nosotros creemos que sí.