El 'zasca' de Pablo Iglesias a Carlos Herrera tras llamarle "mamarracho"

Los insultos de Carlos Herrera a Pablo Iglesias suelen ser habituales. El periodista de la Cope se despacha a gusto con el que fuera vicepresidente del Gobierno español, quien le suele responder sin concesiones a través de las redes sociales. Esta vez, Herrera cargó contra el exlíder de Podemos por pedir "pasta" para su pódcast La Base.



"Se pasa la vida pidiendo pasta este. Es consustancial. Es decir, dadme dinero para que yo me entretenga, dadme dinero para que yo monte un chiringuito, me entretenga y así pueda decir que incluso los de derechas tienen derecho", comentó Herrera desde los micrófonos de su programa en la Cope .



Tras reconocer que lo que ha hecho Iglesias es "legítimo, menos mal", vinieron los insultos de rigor: "En fin, dedicarle un solo minuto a este cantamañanas mamarracho me parece una pérdida de tiempo".



Respuesta de Iglesias

A Carlos Herrera no le gusta que financies @LaBasePublico ?? y me llama mamarracho y cantamañanas ?? Pero los obispos pasan el cepillo para financiar con dinero público la COPE y 13TV ?? No te enfades Carlos. Aquí te respondemos con cariño ????



PDT: Gracias por la promo crack ?? pic.twitter.com/ghJpd1Czbq — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) January 26, 2022

El insultado no tardó en responder a través precisamente de su pódcast: "Algún día la ciencia determinará la escala con la que hay que medir la dureza del material con el que está hecha la cara de Carlos Herrera, que es capaz de hablar de chiringuitos desde su programa pagado con dinero público".Al mismo tiempo agradecía a Herrera la promoción que hacía de La Base y aprovechaba para recordarle que