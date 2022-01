Paula Vázquez desvela sus problemas de salud mental: "La vida real me supera"

Cada vez son más los personajes famosos que se atreven a desvelar sus problemas de salud mental en un intento de normalizar una cuestión muy extendida en la sociedad pero que siempre se ha llevado bastante oculta.

La última en hacerlo ha sido Paula Vázquez. La presentadora gallega, que lleva años alejada de la televisión generalista, y que últimamente ha trabajado en Netflix, en 0 y en Amazon Prime, donde ha conducido recientemente Celebrity Bake Off España, ha revelado en una entrevista con Vanity Fair que ha pasado por algunos problemas de salud.

La ferrolana ha desvelado que ha sufrido, como tanta gente, depresión, pero que tardó en ser consciente de ello. "Se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, pero no fui consciente de que la tenía", explica, para añadir cómo empezó entonces a cambiar ciertas cosas en su vida. "Dejé de poner cariño allí donde no me lo daban a mí, algo que hacía constantemente. Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien".

Paula Vázquez ha afirmado en la entrevista que sus peores momentos suelen llegar cuando no está trabajando, en esos parones forzados que sufre mucha gente del mundo de la televisión y que le provocan angustia e incluso ataques de ansiedad. "Cuando paro la vida real me supera, no me gusta", afirma, aunque a la par admite que hoy en día necesita parar de vez en cuando.

La presentadora, que celebra haber recurrido al psicoanálisis ya que dice que "es un lugar en el que no te juzgan", no descarta ser madre. A sus 47 años, ha decidido congelar sus óvulos por si un día lo desea, independientemente de si lo hace en solitario o en pareja. "Estoy esperando a que encuentre yo mi momento. A esta edad ya no esperas a que aparezca el compañero", revela.