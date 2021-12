Juanjo Ballesta, a María Patiño: "No te acerques a mí, tienes la boca sucia"

Socialité, el programa que presenta María Patiño los fines de semana en Telecinco, emitió el sábado unas imágenes en las que Juanjo Ballesta, el actor que se hizo famoso por El Bola, aparecía en un coche circulando a más de 180 km/h de noche por una carretera convencional. No conducía él, que iba en el asiento del copiloto, pero sí fue él quien subió el vídeo a sus redes sociales.





?? MUY GRAVE | El imprudente comportamiento del actor Juan José Ballesta y sus amigos en un coche que pone en peligro su vida y la del resto de conductores en la carretera. José María Benito, inspector de policía, analiza estas peligrosas imágenes que mañana veremos al completo. pic.twitter.com/4bHgxNutgz — SOCIALITÉ (@socialitet5) December 3, 2021

El texto que Juanjo Ballesta ha dedicado en sus redes sociales a María Patiño y a Telecinco.

Unas redes sociales en las que Ballesta es muy popular (suma casi 100.000 seguidores) y que, al tener su cuenta abierta, se viralizaron. El programa de Mediaset las emitió, censurando la actitud del actor madrileño, que se mostraba eufórico, y ahora"Patiño, tía, con lo bien que me caías. Más vale que no te acerques a mí en ningún evento en que coincidamos, que a mí me importa tres cojones lo que te manden.y cada uno es consecuente de sus actos", escribió Ballesta, que no sólo cargó contra la presentadora sino también contra la cadena."Solo puedo decir que ya me pediréis algo de Telecirco. Que os hayáis aprovechado de mi tristeza y me hayáis intentado destruir es imperdonable. La vida da muchas vueltas y tarde o temprano el tiempo pondrá a cada uno en el lugar que se merece.y que no os quede otra que doblar el lomo si queréis euros. "Vosotros no tenéis escrúpulos, ni vergüenza. Todo se verá", añadió.Más en frío, en declaraciones a Europa Press, Ballesta se mostró más comedido e intentó explicar el contexto. "Puse un story llorando (por la ruptura con su novia) y vinieron mis amigos para decirme que saliera, que no estuviera triste, que me querían. Me llevaron con el coche a toda pastilla y les dije:. Y a los 15 minutos estaba en casa"."Mi colega es un inconsciente y la culpa es mía por irme con él a 180 km/h y por plasmarlo en Instagram. Pido disculpas a los que lo hayan visto, pero no es para tanto, para aprovecharse de eso para atacarme tanto, no me lo merezco".Y aseguraba que lo sucedido tendrá consecuencias, pero sólo en referencia al material que suba a las redes.porque para un tío que es puro, humilde y transparente lo machacan, lo humillan y lo atacan. La próxima vez sólo subiré lo que me interese", anunció, a la par que informó de que el tema está en manos de sus abogados.