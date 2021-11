Isabel Torres, actriz de 'Veneno': "Me dan dos meses de vida"

La actriz Isabel Torres, conocida para el gran público por haber interpretado a la versión más adulta de Cristina Ortiz, La Veneno, en la serie Veneno, dirigida por Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo), ha subido un emotivo vídeo a Instagram en el que se despide de sus seguidores. El cáncer de pulmón que le diagnosticaron en 2018 ha seguido avanzando y Torres ha comunicado, desde la casa de una amiga, donde vive tras salir de su último ingreso hospitalario, que apenas le quedan dos meses más de vida.



"He tenido un poco más de metástasis en los huesos y éste es el último vídeo que voy a hacer porque en principio me han dado dos meses de vida. La vida es así de caprichosa", afirma la canaria, de 52 años, en un vídeo de 5 minutos en el que aprovecha para dar las gracias a su familia, amigos y seguidores por el apoyo, y en la que se le ve muy dolorida. "No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo".



La actriz, transexual y activista LGTBI, es consciente de lo complicado de su situación, pero no tira la toalla, y mezcla palabras de resignación con otras de esperanza. "Vamos a ver si lo supero, y si no lo supero, pues también. ¿Qué vamos a hacer? La vida es muy bonita y hay que vivirla. Si salgo de esta me volveré a conectar, y si no salgo ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida. Nos vemos pronto, si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo".