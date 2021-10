El alegato feminista de Aitana a quienes la critican

La cantante Aitana ha decidido responder a un periodista que considera excesivo el número de canciones que ha sacado en colaboración con otros artistas. La extriunfita ha puesto el foco en el sesgo machista de la crítica recibida.

Con motivo del estreno de Coldplay, el nuevo single de Aitana junto con Cali y El Dandee, el periodista musical Arturo Paniagua comentó en un tweet: "Hablemos de la necesidad imperiosa e irreversible de que Aitana deje de hacer un featuring a la semana".

Además, el profesional de la comunicación remató el mensaje utilizando el hashtag #FreeAitana (Aitana Libre) haciendo referencia al popular #FreeBritney con el que las redes se movilizaron para solicitar que la cantante Britney Spears fuera liberada de la tutela legal de su padre por considerarse que se estaba aprovechando de ella y de su trabajo.

https://twitter.com/Aitanax/status/1453990301987745792?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1453990301987745792%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F4872739%2F0%2Faitana-responde-con-feminismo-a-los-que-critican-el-numero-de-colaboraciones-que-ha-hecho-durante-el-ultimo-ano%2F

La cantante decidió dar una respuesta y dejó claro que no a todos los artistas se les mide con la misma vara: "Cuando los cantantes de reggaeton (hombres) sacan featuring cada semana, cosa que admiro y respeto, no os veo diciendo nada".

Aitana, que ha mostrado en diversas ocasiones que está muy concienciada con el feminismo, quiso señalar que, detrás de esta crítica, había una visión machista que estaba muy lejos de la realidad musical.

Aunque el periodista intentó recular en sus declaraciones y hacer las paces con la artista demostrando su admiración por ella y haciendo hincapié en que lo que buscaba era criticar la industria de la música en general, ella volvió a responderle hablando del estado actual de su profesión.

https://twitter.com/Aitanax/status/1453998334704857088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1453998334704857088%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.20minutos.es%2Fnoticia%2F4872739%2F0%2Faitana-responde-con-feminismo-a-los-que-critican-el-numero-de-colaboraciones-que-ha-hecho-durante-el-ultimo-ano%2F

En un primer momento la exparticipante de Operación Triunfo lanzó una pregunta: "¿Crees que 7 canciones de las cuales 4 son colaboraciones en un año es mucho?", que borró poco después para publicar un tweet más elaborado.

"Sólo me gustaría decir una cosa, por favor, no divulguemos información errónea. Sacar 7 canciones en un año de las cuales 4 son colaboraciones, a día de hoy y dentro del género que yo canto, no son muchas canciones.", explicó la cantante.