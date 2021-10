Froilán acaba en comisaría tras una pelea nocturna

Si hace unos días la protagonista era Victoria Federica, por independizarse con su novio DJ en un exclusivo piso de alquiler por 5.000 euros mensuales, ahora los focos se centran en su hermano mayor, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, que sigue acumulando sucesos. Tras dispararse hace unos años en el pie con una escopeta, ser pillado sin mascarilla bebiendo en la calle en plena pandemia, saltarse con su hermana el confinamiento perimetral para viajar a Marbella, o enfrentarse, también junto a Victoria, Federica con la Policía Municipal de Madrid por aparcar mal y decirles "vosotros no sabéis quién soy", lo último que se sabe del primogénito de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es que ha acabado en comisaría después de meterse en una pelea nocturna.

Así lo contó un compañero de clase del The College for International Studies (CIS), donde ambos cursan Empresariales, en el programa Viva la vida. "El otro día llamó Froilán porque lo habían metido en no sé qué problema y tuvieron que ir los jefes de la Policía de Madrid. Fue hace semanas en una pelea y tuvieron que ir a buscarle a comisaría".

El joven relató al programa de Telecinco que Froilán lo que se dice estudiar no estudia mucho, pese a estar matriculado en un centro de lujo. Aseguró que el nieto del rey emérito, de 23 años, "no se deja ver mucho" por allí y que, aunque le suspenden las asignaturas por no acudir a clase, no te expulsan del centro mientras puedas pagarlo. "En dos años le he visto cinco veces. Repitió primero y en la clase no apareció ni un día. Si no vas te suspenden, pero mientras sigas pagando... lo que te aguante tu bolsillo", explica su compañero.

Según informa El Plural, es el rey Juan Carlos quien le paga sus estudios. Y teniendo en cuenta que lleva cinco años matriculado en esa universidad y que cada curso cuesta 20.000 euros, la cifra que lleva gastada en Froilán por 'estudiar' es digna de estudio.