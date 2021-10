Teresa Rivera revela que Isabel Pantoja engañó a Paquirrí y Kiko Rivera explota contra Telecinco

La entrevista que concedió Teresa Rivera a 'Sábado Deluxe' ayer por la noche ha vuelto a sacudir los cimientos de la familia Pantoja. Según la hermana de Paquirri, Isabel Pantoja estaba engañando a su hermano en el momento en el que se casaron, en el año 1983.



Así pues, Teresa da credibilidad a la persona que le contó la infidelidad de la tonadillera, pero que no se atrevió a contarla mientras el torero estaba en vida. "Mi hermano me hubiese creído si se lo hubiera contado, pero sabía que ella no iba a ser sincera con él. Eso es algo que te parte el alma", señaló.



Además, la madre de José Antonio Canales Rivera confesó que le daba miedo contarle a su hermano la infidelidad porque estaba a punto de casarse y tenía que desvelar a la persona que se lo contó.





La reacción de Kiko Rivera

Teresa Rivera durante la entrevista en Sábado Deluxe. TelecincoNo reveló la identidad de la persona con la que Isabel Pantoja fue infiel a Paquirri, pero sí quey que fue a la boda como invitada, pero que tras el enlace desapareció de la finca.Añadió que ella piensa que cuando le contaron a su hermano la existencia de esta relación,Aunque durante toda la entrevista, Teresa Rivera sostuvo que Isabe Pantoja mantuvo una relación con, al final matizó sus palabras y comento que era "una amistad" y negó que fuese su prima, como ya se dijo en otras ocasiones.En las últimas semanas,ha tenido varios encontronazos con la prensa a cuenta de la reconciliación con su madre y las idas y venidas con su hermana y con su prima Anabel.Pero ha sido esta mañana cuando ha explotado contra el programa 'Socialité'. Durante la emisión de un vídeo, el hijo de Isabel Pantoja ha salido al balcón y ha gritado:En una red social, Kiko Rivera ha reaccionado contra el programa de Telecinco diciendo que está harto de que estén en la puerta de su casa y ha dicho que, haciendo referencia a la reportera.La presentadora del espacio,, le ha recriminado su actitud y ha dicho que ellos lo que buscan es "trasladar lo que cuentan los protagonistas de la noticia".