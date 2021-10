Abel Caballero la vuelve a liar en la inauguración de un Primark en Vigo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a protagonizar un vídeo viral y ha vuelto a dar visibilidad a la ciudad pontevedresa de la manera en que acostumbra: con acontecimientos multitudinarios y discursos eufóricos ante la gente con frases también inglés. Lo ha hecho en la inauguración de una tienda de Primark, en la que se le ha visto tremendamente emocionado gritando "I'm going to tell that you're officially in Vigo! Long live to Primark at Vigo!" ("¡Os digo que ya estáis oficialmente en Vigo! ¡Larga vida a Primark en Vigo!").

La popularidad de Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde socialista de Vigo desde 2007, ha traspasado las fronteras gallegas y en los últimos años se ha ganado las simpatías (y también algunas antipatías) de la gente por su obsesión con la Navidad y sobre todo con las luces navideñas (para este año anunció en pleno agosto 11 millones de luces LED), intentando atraer el turismo nacional e internacional a la ciudad más poblada de Galicia.

Para ello suele hablar también en inglés. Si bien algunos se burlan de su acento o de su pronunciación, Caballero domina el idioma de Shakespeare, ya que es doctor en Ciencias Económicas por las Universidades de Santiago de Compostela y Cambridge, máster en Economía por la Universidad de Essex y desarrolló su labor como docente en diversas universidades españolas y europeas.

Abel Caballero, de 75 años, ha ido ampliando el respaldo que obtiene su candidatura al Ayuntamiento de Vigo legislatura tras legislatura, y en las últimas elecciones locales, en las que sumó su tercera mayoría absoluta, obtuvo para el PSOE gallego 20 de los 27 escaños del Consistorio vigués.