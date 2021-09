El Obispo de Solsona renuncia a su diócesis por amor a una escritora de novela erótica

Xavier Novell sorprendía a la comunidad eclesiástica el pasado 23 de agosto al anunciar su renunciar al cargo de obispo de Solsona, un agradable municipio de la provincia de Lleida. Lo hacía por motivos "estrictamente personales" de los que no proporcionó más detalles. Antes de su anuncio, Novell ya era un conocido religioso, mediático por sus declaraciones polémicas que incluían tesis homófobas, una férrea oposición al preservativo y también un claro apoyo al independentismo catalán.

Apenas dos semanas más tarde del anuncio, ya sabemos que Novell – que se convirtió con solo 41 años en el obispo más joven de España – ha renunciado como obispo de Solsona por una relación sentimental que mantiene con una mujer, psicóloga, escritora de novela erótica y con supuestas connotaciones satánicas en una de sus novelas: El infierno de la lujuria de Gabriel.

Natural de Manresa, divorciada y con dos hijos, así es la mujer con la que el ex obispo quiere compartir ahora su vida. "Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien", expresa el catalán en declaraciones desveladas por el portal Religión Digital.

Novell, que ha dejado la Iglesia para disfrutar de algo tan sencillo como son las relaciones sociales, seguirá siendo obispo emérito de Solsona, pero se enfrenta a un proceso largo y tedioso que requiere de un elaborado estudio antes de que obtenga una respuesta a la dispensa de la promesa de celibato y de obediencia. Así, volvería a tener la condición de laico sin salir de la Iglesia.

Tal y como deslizan desde el obispado al periódico El País, apenas un par de personas conocían lo que había sucedido sobre la figura de Novell, que simplemente optó por desaparecer. Mientras tanto, no han dejado de oírse especulaciones sobre una posible diferencia de opinión de Novell con el progresismo del papa Francisco o por las supuestas enemistades que el obispo se habría labrado gracias a sus reformas en la diócesis. Eso sí, la prensa catalana coincide en que Novell ahora pretende buscar trabajo como ingeniero agrónomo.