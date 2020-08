El moño de Pablo Iglesias se hace viral

El vicepresidente segundo del Gobierno español, Pablo Iglesias, es uno de los políticos que más protagonismo cobra en España. Esta vez ha hecho saltar las alarmas fuera de la política debido a su cambio de look. El madrileño apostó por recogerse la coleta y hacerse un moño. Este peinado ha causado sensación debido a su publicación en la red social Instagram.



Una de sus señas de identidad es la coleta larga, baja y medio deshecha que lleva siempre que aparece en actos públicos. Sin embargo, varios motivos han hecho que prescinda de ella a cambio de un nuevo peinado.



"Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look" ha escrito el político, junto a un emoji que sonríe, en la imagen donde sale posando con su móvil y sus cascos en su despacho de trabajo.