El cocinero Gorka Barredo estrena libro

Será este próximo jueves 7 de octubre cuando haga su presentación oficial a las 19.00 horas en directo en su canal de Youtube ¡Que viva la cocina! -que cuenta con 3,39 millones de seguidores- y en su perfil de Facebook, con 9,1 millones de followers.

En sus 190 páginas, los lectores descubrirán trucos, técnicas e ideas para preparar carnes rojas, pescados, verduras, postres y alguna propuesta un poco más "sencilla" para darle un capricho al paladar sin complicarse demasiado en el proceso.







Barredo cuenta que el proceso de creación del libro tardó un año, entre escribir las recetas, cocinar los platos, fotografiarlos, producir y editar todos los vídeos. "Este libro que está hecho con recetas de 3,4 y 5 ingredientes vino inspirado a raíz de la pandemia. En aquel momento había desabastecimiento en algunos supermercados y quise demostrar a la gente que aunque se encuentren con pocos ingredientes pueden tener recetas de verdad, sabrosas, fáciles de hacer y tan buenas como aquellas que tienen 15 ingredientes".

Aunque en el libro no se comparten recetas veganas o libres de gluten, en su blog gastronómico www.cocinacaserayfacil.net hay mucho contenido sobre ello. El cocinero vitoriano considera que unos de los secretos mejor guardados de la buena cocina pasa por "tener una buena materia prima, por las técnicas que utilicen las manos que lo cocinan y por el mimo que se ponga".

Para el proceso de selección de los platos que enseña en sus canales online, Barredo comenta que "siempre voy sobre demanda, tengo en cuenta lo que mi público me pide. También tengo en cuenta la estacionalidad, ahora que estamos en otoño toca más guisos y platos de cuchara".

Sobre Gorka Barredo

Es vitoriano de nacimiento y ha vivido gran parte de su vida en Palencia, ciudad donde empezó sus primeros "pinitos en la cocina". Debido a la crisis económica, tuvo que reinventarse y utilizó las nuevas herramientas digitales para hacer currículum con el fin de encontrar un trabajo. Creó su página web y posteriormente empezó a incursionar en Youtube por el consejo de un amigo y fue en este medio donde comenzó a dar rienda suelta a su pasión.

Aunque considera que no ha sido la típica persona que ha cocinado durante toda su vida, Gorka cuenta que su amor por la cocina lo descubrió a raíz de su emancipación a los 20 años, cuando se fue a vivir a Palencia: "Cuando te ves solo, inmerso en una casa nueva donde ya no hay táperes de mami, no te queda otra que aprender a sacarte las castañas del fuego y aprender a cocinar para ti".

Entre risas recuerda "que al principio comía comida basura" pero que con el paso del tiempo empezó a realizar comidas más caseras. "Mi primer plato elaborado fue una lasaña, me di cuenta que hacer una simple bechamel me gustaba y ahí empezó todo", rememora.

Entre sus referentes del mundo gastronómico están. Como proyectos cercanos están crear contenido nuevo y seguir mejorando la calidad de sus vídeos para llevar el acto de comer a un nuevo nivel de placer.