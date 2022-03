Verdeliss desvela sus problemas de salud tras su último embarazo

Verdeliss es una de las influencers más seguidas del mundo de la maternidad. Son muchas las mujeres que se sienten identificadas con la forma en la que la navarra vive su papel de madre y la aplauden por visibilizar temas que, normalmente, están considerados como tabúes.



La influencer quiso dar visibilidad a los partos en casa y dio a luz a su octava hija, Deva, en una piscina en el salón de su casa. Ahora ha querido hablar de otro de los temas de los que, según su punto de vista, no se habla todo lo necesario.



"La recuperación postparto invisible", señalaba Estefanía en su perfil de Instagram, antes de desarrollar el tema al que se refería.





SUS PROBLEMAS DE SALUD TRAS DAR A LUZ A SU OCTAVA HIJA

, que dio a luz a su última hija el pasado ocho de febrero, ha querido sincerarse con sus seguidoras y ha desvelado que, una separación de los músculos rectos del abdomen que se ha producido a consecuencia de sus embarazos. Además, también ha admitido que no es el único problema de salud que sufre, ya queLa de Pamplona ha utilizado sus redes para hablar de estos problemas y darles visibilidad, puesto que son muchas las mujeres que los sufren.: suelo pélvico", comentaba la influencer en su perfil tras acudir a su primera revisión médica. "!!! Como no tengo sintomatología o problemas€", decía sobre su problema de salud animando a otras mujeres a controlar estas cosas, aunque sientan que no tienen ningún tipo de síntoma y se encuentren bien.Respecto a la diastasis abdominal,y ha recordado a sus fans que no deben confiarse.también ha compartido con sus 'followers' que yay la próxima semana comenzará la rehabilitación con ayuda profesional y trabajará con la electroestimulación, biofeedback y ejercicios específicos."Tengo ganitas de ir viendo la evolución,", confesaba y subrayaba que descuidar el suelo pélvico puede "mermar la salud de la mujer, tanto física (incontinencia, prolapso, hernias€) como mental (pérdida de autoestima y en las relaciones€)".una vez másy visibilice algunos problemas que suelen pasar inadvertidos.