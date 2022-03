Christian Gálvez declara su amor a Patricia Pardo en directo

Hace solo unas semanas saltó a las portadas de las revistas la relación sentimental que han comenzado Christian Gálvez y Patricia Pardo. Tras unos días en los que ningunos de los presentadores de Mediaset se pronunciaban, finalmente ha sido Gálvez el que se ha declarado explícitamente a su nueva pareja.



Lo ha hecho en el programa 'De sábado' que presenta en las mañanas de Cadena 100, donde ha querido finalizar el espacio con un discurso romántico dedicado a la copresentadora el 'El programa de Ana Rosa'.



"La vida son cuatro día y yo por el tercero voy. Así que he decidido ser yo, ni más ni menos", comenzaba el expresentador de 'Pasapalabra'. Continuaba haciendo referencia a los mensaje que han publicado los dos durante esta semana: "Esta semana he aprendido algo. He aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o puede que me critiquen. Pero es que también he aprendido que si no lo doy, puede que también lo hagan. Así que lo que he decidido ha sido caminar con libertad, disfrutando cada 'pasiño' que es como se hace 'o camiño'. Camino sin prisa, pero con alma. Y es que la vida es muy corta para estar ahorrando un buenos días, un gracias o un te quiero".





??Declaración de amor en directo, de Christian Gálvez a Patricia Pardo: Tú alimentas mis cinco sentidos??????



Hasta llegar a la parte donde menciona a Patricia Pardo: "Y hablando de querer. Alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que: "Si son rosas, florecerán".. Y a ti, Paty, a ti te digo que son rosas. Que pienso regalarlas y cuidarlas tanto, que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos nos recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta. Porque tú, Paty, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, "todo se reduce a la última persona en la que piensas cada noche, ahí es donde está mi corazón". Ahora ya sabéis donde está el mío". Así, los dos oficializan su relación después de romper con sus parejas anteriores el año pasado.