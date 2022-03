Kim Kardashian y Kanye West ya está oficialmente divorciados

Kim Kardashian y Kanye West llevan meses separados, sin embargo, su divorcio se ha ido complicando a lo largo del tiempo y parecía que se resistía a hacerse realidad.



Las acusaciones que Kanye ha hecho en los últimos tiempos, llegando a asegurar que Kim no le permitía ver a sus hijos, tampoco ha ayudado a la causa.





POR FIN FIRMAN EL DIVORCIO

KIM: UN AÑO PARA CUMPLIR SU DESEO

ha hecho varios cambios en su equipo legal a lo largo de todos estos meses, el último apenas 24 horas antes de firmar el divorcio, pero finalmenteque había hecho al juzgado para poner fin oficialmente a su matrimonio, y volver a ser una mujer soltera.Según informa el medio TMZ,, perode la petición que aún están por resolver.Las, North, Saint, Chicago y Psalm, aún no están resueltas, y es precisamente para eso para lo que West ha decidido contratar a un cuarto abogado, y no uno cualquiera., Samantha Spector, que ha trabajado entre otros casos como abogada deVarios medios estadounidenses aseguran que, aunque finalmente este se ha celebrado con la presencia de Kim Kardashian de forma telemática mientras él ha preferido no presentarse.A pesar de su ausencia,, de las que solo una de ellas ha sido aceptada.La condición a la que se ha dado luz verde pide queLas otras dos peticiones del rapero se centraban en que Kardashian no pudiera transferir nada de sus fideicomisos, y que en caso de que la empresaria volviera a casarse, su nueva pareja no pudiera declarar en contra del cantante.de formalizar su nueva situación, dejando claro que las pretensiones de Kanye West de volver a retomar su relación eran totalmente imposibles.Ahoray puede disfrutar de su nueva relación con el cantantetanto en redes sociales como a través de sus canciones.