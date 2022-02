Ana Obregón admite que se enrolló hace 45 años con un famosísimo presentador

Desde la muerte de su hijo Aless, en 2020, Ana Obregón vive un duelo permanente en el que apenas se ha dejado ver por televisión, donde antes era una cara recurrente. Tras presentar las campanadas del año pasado en TVE iba a repetir este año junto a Anne Igartiburu, pero la covid lo impidió.

En las redes sociales no deja de acordarse de su hijo, a veces con mensajes que evidencian una desesperación absoluta, una incapacidad para seguir viviendo sola. De ahí que haya cobrado mucho interés la entrevista que ha concedido a Bertín Osborne para el programa Mi casa es la tuya.

Si bien el espacio aún no se ha emitido (ni tiene fecha fijada), Telecinco ya se está encargando de cebar el estreno, y ha emitido un emotivo avance en el que se ve a Ana Obregón tan derrotada que el propio Bertín termina llorando. "Yo me perdono la vida todos los días", dice la actriz y presentadora, que admite que es "la entrevista más difícil de mi vida".

Bertín Osborne y Ana Obregón, en el avance de 'Mi casa es la tuya'

Y en ese avance se desvela también una noticia que hasta ahora había permanecido oculta y que Bertín Osborne suelta en medio del programa: "Ella y yo hemos salido juntos. Nos enrollamos", afirma el andaluz, algo que la madrileña no sólo no desmiente, sino que confirma: "Esto es un exclusivón. Estamos contando una historia que no se ha contado nunca".

Fue hace muchos años, cuando él tenía 22 años y ella 21 (hoy Bertín tiene 67 y Ana 66), cuando él comenzaba su carrera musical y ella se iniciaba en la interpretación. Y siempre ha existido el rumor, pero hasta ahora ninguno de los dos lo había confirmado jamás.