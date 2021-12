Almudena Cid rompe su silencio tras su separación de Christian Gálvez

Si hay una separación que ha causado una gran conmoción y se ha convertido en la ruptura del año, esa es la de Christian Gálvez y Almudena Cid. El divorcio, totalmente inesperado, de una de las parejas más queridas del panorama ha causado un gran revuelo en la prensa del corazón que no ha dejado de especular sobre los motivos que han llevado al presentador y la ex gimnasta hasta este punto desde que la noticia saliera a la luz.

Finalmente, se ha podido saber que la decisión de emprender caminos separados se ha debido al desgaste de la convivencia y no ha habido terceras personas implicadas.



PRIMERO FUE CHRISTIAN GÁLVEZ



ALMUDENA CID SE PRONUNCIA

Tras el anuncio de la separación, la ex pareja no quiso pronunciarse al respecto y ambos prefirieron guardar silencio respecto a su situación.Con motivo de la Navidad,y escribió un mensaje de agradecimiento en su perfil de Instagram y felicitó las fiestas a sus seguidores.actualmente y sus ganas de recuperar la ilusión: "Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender. Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días y, en especial, a mis 9 rosas. Felices fiestas" eran las palabras elegidas por el presentador.parece que no será de los complicados, sino más bien lo contrario, una separación sin problemas en términos económicos y queDiscreción, también es el término que mejor les caracteriza a la hora de hablar públicamente. SiNinguno de los dos se ha pronunciado específicamente sobre la ruptura, pero sí han hablado de ella en términos abstractos, como ha hecho la vasca durante su primera entrevista, tras conocerse la noticia, concedida a 'El Mundo'., que tras pasar por Teatros del Canal acaba de desembarcar en el Teatro Infanta Isabel,: "Es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor." decía Cid, quién: "La experiencia que estoy teniendo con esta función es que a medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y" confesaba Almudena.Y quiso dejar claro que más allá de lo que pueda decir la gente o lo que se publique en prensa: "Los flashes de los 'photocall', igual que las cuestiones referentes a tu vida personal, son algo ajeno. Son momentos, instantes." afirmó la actriz.