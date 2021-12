Las 5 parejas sorpresa más 'top' que nos deja 2021

Las relaciones son complicadas, eso es algo que sabe todo el mundo, pero también es cierto que a la mayoría de la gente le encanta enterarse de los nuevos romances, y también de las rupturas, no nos vamos a engañar, aunque en este caso solo vamos a hablar del lado positivo.



2021 llega a su fin, apenas quedan 48 horas para dar por finalizado otro año, de nuevo marcado por la pandemia y las restricciones, pero también por otras cosas más positivas, una de ellas ha sido la infinidad de parejas famosas que nos han dejado estos doce meses.



En muchos casos han sido una auténtica sorpresa y en otros ya nos lo esperábamos y contábamos los días para que los protagonistas lo hicieron oficial, entre todas ellas, hay cinco que han ocupado muchos titulares y se han colado en la lista de parejas 'top' del momento, aunque hay muchas más con las que también soñamos.



Estas son las cinco que hemos seleccionado, como las más 'top' de 2021:







JENNIFER LÓPEZ Y BEN AFFLECK

MARÍA PEDRAZA Y ÁLEX GONZÁLEZ



MAXI IGLESIAS Y STEPHANIE CAYO



ZENDAYA Y TOM HOLLAND



ROSALÍA Y RAUW ALEJANDRO

Si hay una pareja que se ha convertido en, esa ha sido la formada por el protagonista de 'Pearl Harbor' y la diva del Bronx., hizo correr ríos de tinta y desató todos los flashes del planeta para captar la mejor imagen de ambos juntos.En realidad, ellos no son nuevos en esto del amor y es que, la que se han dado en 2021, e. Tras ser una de las parejas que marcó una época en los 2000, el actor y la cantante decidieron emprender caminos separados, ambos se casaron y tuvieron hijos, pero parece que nunca llegaron a olvidarse del todo, porqueLos gestos de complicidad, cariño, los besos en público y los románticos paseos son una constante en cualquiera de sus apariciones, y s, y de hecho, ha habido y habrá infinidad de parejas de actores cuya historia nazca en su lugar de trabajo.Tras dar por finalizada su relación con Jaime Lorente, María y Álexy surgió el amor.Aunque ninguno de los dos ha confirmado con palabras públicas su relación, sien sus muros de Instagram en tono cariñoso.Parece que lo de estos dos va muy en serio, yEl actor vio como la etapa estival deEl rumor de una relación entre ambos no tardó en surgir,y han estado mareando la perdiz durante meses con frases un tanto ambiguas o hablando solo de amistad.Eso sí,, y es que han sido los propios protagonistas los que decidían gritarlo por fin a los cuatro vientos hace tan solo unas semanas a través de Instagram, dónde compartieron unas fotografías de lo más románticas.Es cierto quehasta la saciedad,, es definitivamente un imán para las relaciones., de hecho, todos, absolutamente todos los actores que han dado vida al superhéroe se han enamorado del interés amoroso de Spider-Man, es decir, de sus respectivas compañeras de rodaje.En base a esto,, y es que, aunque esperamos que ellos tengan más suerte.Por ahora se les ve más que enamorados, así que, y no solo para la artista, también para todos sus fans que vieron como la catalana confirmaba por fin, imagen mediante,Una relación que, y desde entonces no paramos de verlos juntos: viajes, cenas, dedicatorias románticas e incluso alguna foto en el Instagram (hasta hace poco, secreto) de la intérprete de 'Con Altura'.