Zendaya y Tom Holland apostaron por su amor pese a la advertencia de la productora de 'Spiderman'

Tom Holland y Zendaya se conocieron en el set de rodaje de 'Spiderman', a quién da vida el actor británico en las tres últimas películas sobre las aventuras del superhéroe, y se han convertido en una de las parejas de moda del universo 'celebrity'.



Sus fans se mostraron encantados al descubrir la relación que mantienen la protagonista de 'Euphoria' y el intérprete londinense.



El romance entre ambos se confirmaba tras meses de rumores y se ha consolidado aún más durante las grabaciones de la película en la que los dos participan y acaba de llegar a los cines: 'Spiderman: No Way Home'







LA ADVERTENCIA SOBRE SU RELACIÓN

EL PLATÓ DE SPIDERMAN, UN IMÁN PARA EL AMOR

Ahora que la relación ha dejado de ser un secreto, cada vez son más los detalles que se conocen acerca de ella., pero no han podido evitar que salgan a la luz nuevas informaciones sobre cómo se forjó su historia de amor.Ahora,se ha sincerado durante una entrevista para el 'New York Times' ycuándo fueron seleccionados para interpretar los papeles protagonistas de la ficción de Marvel."Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia. No te involucres, simplemente no te involucres." fueron las palabras que les dijo Pascal a las dos estrellas de Hollywood,. Si algo nos sobra son pruebas de ello,Además,, protagonistas de las anteriores películas de 'Spiderman', y que también mantuvieron una relación sentimental, aunque en su caso la historia no acabó bien." dice Pascal resignada para 'New York Times'.Los fans del hombre araña, han sido testigos de cómoTom y Zendaya no son los únicos. Andrew Garfield y Emma Stone y Tobey Maguire y Kirsten Dunst también comenzaron a salir juntos durante el rodaje de las películas.Parece que en los rodajes de las ficciones del superhéroe el amor está en el aire, aunque no siempre acaba bien, de hecho, de las tres parejas, para la segunda película ya no estaban juntos, en cuanto a, su relación sí fue más larga,tras el rodaje de las películas, aunque