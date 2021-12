Rocío Carrasco puede decidir si incluir o no a su hija en su herencia

Tras el homenaje a Rocío Jurado que 'Sálvame' retransmitió esta semana, las reacciones al programa no se han hecho esperar.



Rocío Flores confirma que vio el homenaje: "Todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien" #AR16D https://t.co/23VMCdv6ff — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 16, 2021

Rocío Flores, con lágrimas en los ojos y muy afectada, confiesa sus sentimientos: "Se me ha removido todo" #AR16D https://t.co/FO4yfAlkC7 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) December 16, 2021

, nieta de la cantante, explicaba este jueves que, tan solo un rosario que su madre le entregó poco después de fallecer 'la más grande', mientras se emocionaba al recordarla.Sin embargo, las declaraciones de Rocío no fueron recibidas con mucha empatía en el plató de 'Sálvame'.mientras la presentadora explicaba la decisión que su amiga podría tomar respecto a su hija."Si Rocío Carrasco decide desheredar a su hija no estaría incumpliendo ninguna ley por sentencia judicial" ysegún Corredera."La justicia le da la posibilidad de no incluirla en la legítima o no incluirla en la herencia" afirmaba la conductora.Aunque ha reconocido que no sabe si su amiga lo ha hecho o no, la gallega dejaba caer la posibilidad, a través de sus palabras, de que Carrasco deje a su hija mayor al margen de su lista de herederos., también los trajo la de la cantante.Tras el fallecimiento de la Jurado en 2006,por lo que pasó a poseer todos los bienes legados por la fallecida y también las deudas que esta tuviera, en caso de que existieran.sin contar el patrimonio musical, los derechos de autor de las canciones, y los efectos profesionales y personales de su madre, entre los que se encuentran las pertenencias que se exhibieron el pasado martes en directo en el especial 'El último viaje de Rocío' como joyas, trajes, muebles, vajillas, obras de arte y otros objetos.Desde la muerte de la cantante, siempre, algo quequiso explicar durante el especial de 'Sálvame'. Según ella,: "La tenían que matar antes de que él viera un duro" decía la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.Sin embargo, su tío,: "Mi hermana dejó a su hija Rocío tres partes del testamento para que heredasen sus nietos" asegura el hermano de la cantante.No queda claro cuál fue la verdad tras la decisión de Jurado, pero: "Era su voluntad, así se llama acto de últimas voluntades y ella considera que no debe de dejárselo. Rocío Flores por no tener de su abuela no tiene ni a la que parió su abuela y no lo tiene porque lo ha decidido ella" decía la de Vigo