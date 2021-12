Cayetano Martínez de Irujo no celebrará la Navidad junto a sus hermanos

La Navidad está a la vuelta de la esquina, apenas quedan unos días para que las familias se reúnan en torno a la mesa para celebrar una Nochebuena más, sin embargo, eso no ocurrirá este año en el Palacio de Liria, dónde la tradicional cena contará con una destacada ausencia, la de Cayetano.



Tras la muerte de la Duquesa de Alba, no tardaron en surgir los rumores sobre el hecho de que la relación entre sus seis hijos no era tan idílica como nos habían hecho creer. Lo que al principio era un secreto a voces, con el tiempo se terminó convirtiendo en una confirmación, y ya hace tiempo que el hijo varón más mediático de Cayetana Fitz-James Stuart habla abiertamente de la complicada o nula relación que mantiene con algunos de sus hermanos.







CAYETANO NO CENARÁ CON SU FAMILIA



BÁRBARA Y GENOVEVA, SUS GRANDES APOYOS

Antes de que las especulaciones se inventen disparatadas teorías, ha sidoquién ha salido al paso y. Ha aclarado que la decisión se debe a un distanciamiento con su hermano Carlos, actual Duque de Alba, con el que en este momento no mantiene ninguna relación, de hecho, nunca han llegado a entenderse del todo bien, en parte, debido a sus diferentes caracteres: "Sí, es cierto que no hemos sido invitados al Palacio, pero bueno, yo lo considero ya algo normal, ya se vio con su ausencia en la misa que ofrecí en noviembre en el aniversario de la muerte de mi madre en Sevilla" ha afirmado en declaraciones para Informalia.Además,pero también de la familia de este:"Yo estoy totalmente desligado y es normal que no me inviten en Nochebuena. Desligado de palacio, de mi hermano y de su familia" ha reconocido el Conde de Salvatierra.Esta ausencia de Cayetano en un día tan especial pone de manifiesto quey que el pequeño de los Martínez de Irujo no esperaba invitación para las fiestas.No obstante,, que ha decidido viajar con su mujer a Cataluña para pasar estas fechas junto su suegra que está pasando por un problema de salud., ni dónde planea celebrarlas,lo hagaAdemás,, de 20 años,a pesar de su separación en 2007, tanto, que suelen dejarse ver juntos en muchos actos y hace unas semanas se publicaron unas imágenes en las que los dos aparecían junto a la actual pareja de Cayetano en actitud distendida.