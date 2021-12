Cardi B es la nueva directora creativa residente de 'Playboy'

Cardi B está de enhorabuena y es que la conocida artista tiene un nuevo proyecto profesional. Eso sí, esta vez su aventura no tiene nada que ver con la música sino con otros asuntos.



'Playboy' ha desvelado que la cantante se convertirá en la primera directora creativa residente de la marca y se encargará de ofrecer algunos aspectos orientativos sobre los productos de la casa de las conejitas.





Playboy Taps Cardi B As The Media And Lifestyle Brand's First Creative Director In Residence https://t.co/GaYmn0j0sy pic.twitter.com/5ZyGrfgrk2 — Forbes (@Forbes) December 2, 2021

La famosa marca informó del nuevo papel de Cardi a través de un comunicado en el que informaron que, además del papel de miembro fundador,', que verá la luz durante este mes., director ejecutivo de: "Cardi B es un genio creativo y estamos entusiasmados y honrados de traer su inmenso talento y visión creativa a Playboy". Además, afirmó que los orígenes de la cantante dominicana la convierten en, explicando que ella consigue encarnar 'Playboy' a través de "su compromiso incondicional con la libertad de expresión, su dedicación a elevar las voces artísticas y su celebración del sexo y la positividad corporal"En la nota publicada, Ben Khon, también habla sobre la nueva plataforma para creadores, 'Centerfold', de la que Cardi B será una parte importante y compara su futuro impacto con el que tuvo en su momento la revista de la firma: "". Además, el director ejecutivo asegura que la plataforma se convertirá en el nuevo hogar para que los mejores creadores del mundo puedan interactuar directamente con sus seguidores y sean capaces crear contenido y negocios comerciales sin salir de ella.y ha querido compartir el proyecto con todos sus fans.Ha asegurado que poder: "No puedo creer que esto sea real", y quiso destacar que desde que puede recordar: "me he sentido conectada con Playboy. Es verdaderamente la plataforma original para la creatividad sin censura y me inspira su increíble legado de lucha por las libertades personales., además de en un comunicado, tambiénen la que celebra el próximo lanzamiento de 'Centerfold' y anima a sus seguidores a utilizarla cuando esté disponible: "Para todos aquellos creadores que están haciendo cosas audaces, revolucionarias y que verdaderamente cambian la cultura, únanse a mí". Merecen sentirse seguros en su creatividad y sexualidad. De esto se trata Centerfold"