Manuela, hija de Alejandro Sanz, lanza su primera línea textil y se convierte en modelo de su propia marca

Manuela Sánchez ha decidido seguir los pasos de su madre, Jaydy Michel, y probar suerte en el mundo de la moda y el modelaje. A sus 20 años parece tener las cosas claras, no ha dudado en crear su primera línea textil especializada en ropa de baño junto a una amiga y ella misma ha posado como modelo.





Bajo el nombre Bølge Shorewear, cuya primera palabra significa ola de mar en noruego,, que cuenta con más de 100.000 seguidores en sus redes sociales.que ya están disponibles en su página web y pronto se convertirán en objeto de deseo de miles de chicas.Según sus fundadoras, los diseños están pensados con "un enfoque único en nuestras clientas, haciéndolas sentir especiales y mejores consigo mismas al usar nuestros productos". Su objetivo es "dar la sensación de un estilo vintage para revivir la época dorada a través de nuestras prendas".Bølge Shorewear,, pretende innovar y dar a las prendas un toque rebelde para hacer que sus clientas disfruten siendo diferentes.Manuela y Ana Pau han encontrado la inspiración necesaria para crear este proyecto en "los viajes, el arte y la música."La primera empresa de la hija de Alejandro Sanzy la línea con la que se estrena en el mercado lleva el nombre de 'The revival era collection'.Después de ver las primeras fotos de la colección con diseños en tonos naranjas, celestes o negros entre otros colores, solo podemos desear que el verano llegue cuanto antes para poder lucir todos los modelos.Manuela tiene un fuerte vínculo con el país azteca. Su madre, la modeloal igual que el resto de su familia materna, pero además, ella mismay también en Miami lugar de residencia de su padre, aunque nació en Madrid.Manuela cuenta con un buen número de seguidores en sus redes sociales que esperan con impaciencia cada publicación de la joven y han recibido con mucho entusiasmo el nuevo proyecto de la madrileña, sin embargo, no solamente comentan sus post felicitándola por su nueva aventura empresarial.La hija de Jaydy Michel no deja de observar como, algo totalmente innegable y es que son como dos gotas de agua.