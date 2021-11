Kiko Matamoros llama "mantis religiosa" a Mar Flores

En el Sálvame de este viernes se han dedicado a enseñar la cara oculta de Mar Flores. Han filtrado audios de la modelo en los que hablaba con un paparazzi para que efectuara un seguimiento de su pareja, el empresario mexicano Elías Casal y lo pillara con otra mujer, y han desvelado las traiciones de la actriz hacia varias amigas.

Así, un paparazzi ha asegurado que Mar Flores forzó el divorcio de María José Suárez al desvelarle a él el romance de la ex Miss España con Álvaro Muñoz Escassi cuando aún estaba casada, y aun sabiendo que provocaría la ruptura de la pareja, como así fue dos semanas después.

El mismo paparazzi aseguró que Mar Flores le encargó seguir al novio de Nieves Álvarez, solo por el placer de fastidiarla, y que le pidió el 20% del reportaje, que también terminó en ruptura.

La última afectada fue Mar Saura. Mar Flores también filtró el supuesto romance entre la modelo y presentadora y Alberto Baillères cuando ella estaba casada.

Tras conocerse estas revelaciones, Kiko Matamoros no perdió la oportunidad de atacar a su excuñada (estuvo casado con su hermana Marián Flores) y celebró que "por fin se ve "la auténtica cara de esta persona".

"No me sorprende. Es su modus operandi habitual. Es una mantis religiosa. A cualquiera que pasa por su vida y no acaba la relación como a ella le gustaría acaba matándolo. Me sorprende que haya tardado tanto en dar la cara. Yo lo siento por la pareja porque Mar tiene una facilidad para envolverles y dar la vuelta a la historia que es maravillosa. Pero se ha quedado en primero de Mata Hari, porque estas cosas se hacen a través de un intermediario para que no te pase esto", afirmaba el colaborador de Sálvame.