WhatsApp y condiciones de uso

sE ha levantado una verdadera polvareda con el aviso de WhatsApp de modificar las condiciones de uso de la aplicación. Lo más divertido es que de pronto todos los usuarios han debido de leer las ciento diez páginas donde se detalla todo lo relativo al uso y la privacidad de nuestros datos. Pues no, ni leyeron los términos anteriores ni han leído estos. Simplemente se han vuelto a dejar asustar por los comentarios, artículos y verdades a medias que han leído y que les han hecho lanzarse a instalar Telegram o Signal. Estas dos aplicaciones están de moda como alternativa a WhatsApp, pero lo que resulta sorprendente es que todos los que las acaban de instalar han vuelto a cumplir lo que llamamos la gran mentira de Internet. Todos, absolutamente todos, han dado a aceptar en la opción "he leído" las condiciones de uso y servicio de la aplicación, cuando en realidad nadie se las ha leído.

Qué dicen estas condiciones de uso que son tan peligrosas que no digan en Telegram o Signal. Dicen que como WhatsApp, Facebook e Instagram son propiedad de la misma compañía, de forma obligatoria tienes que permitir que los datos de una de esas aplicaciones puedan ser compartidos por las otras. Algo que ya ocurría entre Facebook e Instagram y que, como es lógico, a pesar de prometer que has leído los Términos y Condiciones del Servicio, desconocías. Recuerda que si algo es gratis el producto eres tú, son tus datos, por dónde navegas, que páginas visitas, toda esa información con la que conocer los gustos de los consumidores y a los que ofrecerles ofertas o anuncios para que compren esos productos. Llevamos años avisando de esto, en todos mis cursos enseño cómo cualquier persona, si pasa por caja, puede decirle a Facebook que se dirija a aquellos que cumplan determinadas condiciones demográficas, como edad o zona de residencia, de un determinado nivel de estudios, si han ido a la universidad o no, o si tienen en casa una mascota. ¿Por qué de pronto nos da ahora tanto miedo todo esto?

Tienes hasta el 15 de mayo para aceptar esa nueva política de condiciones de uso de WhatsApp y si no lo haces, según nos dicen desde la compañía, "podrás mantener activa tu cuenta, al menos temporalmente, pero los usos principales del servicio no estarán disponibles", no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación. Todas las cuentas que no envían ni reciben mensajes en el plazo de cuatro meses son desactivadas, por lo que en ese plazo verás desaparecer tu perfil. Si quieres saber cuántas cuentas se desactivarán por no aceptar las condiciones del servicio no tienes que esperar ese tiempo, te lo puedo adelantar desde aquí, y es que al final todos acabaremos pasando por el aro.

WhatsApp es un servicio gratuito que solo recibe ingresos por su API de WhatsApp Business. Se trata de una aplicación que permite a las empresas publicitar servicios o integrar su número de WhatsApp con bots de respuesta y conversación automática o poner este servicio como en chat en su propia página web. Estos cambios en los términos solo buscan poder monetizar, ya que en breve veremos un servicio de publicidad que nos permitirá poner anuncios en nuestros WhatsApp y ofrecernos ofertas, cupones descuento o cosas similares a lo que hacen otras Apps a las que diste permiso para que te lleguen esa notificaciones porque aceptaste, aunque nunca leíste, los términos y condiciones de servicio. Igual después de leer esto alguno se anima a leérselas de verdad.

