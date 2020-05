¿Y si copiamos a Google?

dURANTE años hemos ido viendo como China se convertía en una extraña mezcla de economía capitalista dirigida bajo un régimen comunista que predicaba unas cosas y que luego hacía otras. La expresión "es una copia de China" está tan arraigada que no somos ya conscientes de lo que supone para nuestra economía y las reglas del juego con las que actuamos. La transgresión a las patentes y marcas no tiene límite y aunque en la actualidad hay importantes empresas de aquel país que son capaces de implementar sus propios diseños y crear, casi desde cero, sus propios productos, sus bases se asientan en haber copiado sin ningún miramiento esos productos en sus orígenes empresariales. A cuenta del desabastecimiento de mascarillas, he oído a muchos empresarios hablar de la posibilidad de comprar una máquina en China, traerla, despedazarla pieza a pieza, y dedicarnos a copiarla y fabricar esa misma máquina, para así disponer de mascarillas suficientes.

Aunque el modelo en el que nuestras corporaciones tecnológicas se tendrán que fijar para seguir avanzando creo que es más el de Google que el de ninguna otra compañía. Seguro que podemos encontrar mil cosas que están haciendo mal, mil ejemplos de propuestas o ideas en las que fracasaron o tal vez no nos guste de ellos ni su marca, pero en los tiempos que corren creo que es mejor fijarnos en las cosas que han hecho y hacen bien en lugar de perder el tiempo en si son galgos o podencos. En la actualidad todos sus empleados están haciendo teletrabajo y estamos hablando de las cien mil almas que tiene esta compañía repartidas por todo el mundo. Tampoco hemos visto que hablen de volver a la normalidad, sino que su actual modelo de trabajo es la normalidad más absoluta. La clave, según hemos oído, está en cambiar la "distribución de esfuerzos y prioridades", no se han resignado a aceptar este cambio, sino que se han reinventado haciendo que su modelo de trabajo sea el actual. No están esperando a que pase esto, no es un parche eventual mientras salimos de la pandemia, han sabido trasladar toda su maquinaria a este nuevo escenario y hacerla funcionar como si no existiera una alternativa o plan B.

Google depende de que la economía de los países funcione bien. El sector del turismo es uno de sus grandes aliados y ver cómo va a actuar Google con sus clientes de este sector a medida que se vaya produciendo la desescalada nos puede servir de ejemplo a los demás para saber como podemos actuar. Tengo claro que no se van a dedicar a poner medidas para el día a día, estoy convencido de que van a invertir en oportunidades de negocio a corto plazo. Sé que es complicado para las empresas del sector tecnológico mirar al año que viene cuando no saben si podrán pagar nominas este mes, pero, haciendo un acto de fe, la recuperación de la economía la vamos a ver cada día, por lo que si nos fijamos en el futuro, tendremos una mejor posición en no mucho tiempo. Aprovechemos las herramientas gratuitas que se nos brindan, actuemos para hacer las cosas resistentes y durables pero, sobre todo, no perdamos el tiempo en discutir quién nos paga el wifi o en querer crear un modelo de negocio original e independiente. Un ejemplo de cómo hace las cosas Google es el Fondo de Ayuda de Emergencia Periodística para ofrecer ayuda urgente a miles de editores de noticias, pequeños o grandes. Aprender de cómo lo han creado, cómo lo están gestionando y cómo analizan sus resultados nos puede dar grandes pistas para salir de esta crisis.

@juandelaherran