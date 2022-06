Los creadores de 'Stranger Things' se pronuncian sobre el primer spin-off de la serie

Tras el estreno de la primera parte de la cuarta temporada de 'Stranger Things' después de casi tres años de parón, y la segunda parte a la vuelta de la esquina, estará disponible en Netflix a partir del 1 de julio, parece que nadie está preparado ni dispuesto a decir adiós a una de las series más aclamadas y exitosas de la plataforma.



Aún queda una quinta y última temporada para dar por cerrada la trama de la serie original, sin embargo, el universo de los spin-off ya ha empezado a surgir en torno a la ficción de los hermanos Duffer, y es que al igual que 'Juego de Tronos' ya ha grabado su primer spin-off que se estrenará el próximo mes de agosto en HBO y acaba de confirmar un segundo con Jon Nieve como protagonista, parece que la serie protagonizada por Millie Bobby Brown podría seguir el mismo camino.



Ya hace tiempo que los rumores sobre una posible nueva historia centrada en algunos de los personajes originales corren como la pólvora, y aunque Netflix no se ha pronunciado aún al respecto, parece que los creadores de 'Stranger Things' se han adelantado a la plataforma de streaming y han hablado sobre este posible proyecto en una entrevista concedida a la revista 'Variety'.





The Duffer brothers on forgetting Will's birthday in #StrangerThings: "The debate now is whether we adjust Will's birthday or we just let it be really sad... It was obviously a mistake, and we're sorry. We apologize to the fans." https://t.co/rJn4MeyliH