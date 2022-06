'Gordita Chronicles' rompe con el sueño americano de los 80

Una familia caribeña acostumbrada al buen vivir se muda a Miami en los años 80 con la esperanza de que todo les vaya aún mejor. Pero el sueño americano no es lo que pensaban. Así es Gordita Chronicles, la apuesta latina de HBO Max para este verano, producida por Eva Longoria y Zoe Saldaña. "En cuanto Zoe me pasó el guion y me pidió que dirigiera el primer episodio dije que sí antes de leerlo, porque sé que todo lo que ella hace consigue levantar a nuestra comunidad", explica Longoria sobre esta serie centrada en la emigración caribeña hacia Estados Unidos.

Ligera, amable y colorida, Gordita Chronicles da la vuelta a la experiencia del inmigrante latino al centrarse en una familia acomodada que sale de la República Dominicana con una jugosa oferta de trabajo bajo el brazo y se muestra reticentes a cambiar adoptar un nuevo estilo de vida. "No es como lo que se ve siempre en los medios y en las noticias. No están huyendo de la violencia o el caos, en verdad cuando llegan a Estados Unidos están reduciendo su nivel de vida. Cada experiencia es distinta", señala la actriz y productora.

Es el personaje de Gordita el encargado de narrar la vida de su excéntrica familia a través de sus memorias. "Creo que el sueño americano es algo por lo que luchar. Pero cuando llegan a EE.UU. los miembros de esta familia descubren que tienen una casa más pequeña, que pagan muchos impuestos... y dicen: Espera, ¿dónde está el sueño? Me gustaba dar la vuelta a esa idea", apunta Longoria.

A través de 10 episodios, Gordita va relatando con una combinación de descaro e inocencia los obstáculos que cada miembro de la familia enfrenta, desde los problemas con el inglés a comentarios racistas o presiones por encajar entre los adolescentes.