Llega 'Fest por Movistar Plus', el gran festival de este verano

Llega el verano, los festivales y un año más Fest por Movistar Plus+ (dial 20) se pone al rojo vivo. Con Fest por Movistar Plus+, la plataforma apuesta un verano más por la música con una gran variedad de artistas, estilos y géneros musicales que completan la parrilla del canal durante las 24 horas del día.

Para celebrar el Día de la Música y que este verano los festivales vuelven a brillar, Fest por Movistar Plus+ ha preparado un viaje por la historia de la música desde los años 60 hasta nuestros días y ha estrenado Súper Éxitos 90's, un concierto homenaje a las grandes canciones y grupos de la época que llevaron el pop-rock español a lo más alto. El grupo indie Niña Polaca versiona en esta producción original distintos éxitos desde Joaquín Sabina hasta Shakira pasando por Los Planetas o La Oreja de Van Gogh. El tracklist de Súper Éxitos 90's está formado por las canciones Ciega, sordomuda de Shakira; El 28, de La Oreja de Van Gogh: Qué puedo hacer, de Los Planetas; Devil came to me, de Dover; Al amanecer, de Fresones Rebeldes; 19 días y 500 noches, de Joaquín Sabina y Salir, de Extremoduro. Las bandas Ginebras y Karavana, y la cantante Edurne también participan en este concierto tan especial.

Además, el escenario del concierto tiene un punto de nostalgia noventera, ya que está inspirado en los platós de los conocidos programas musicales de la época. El título escogido para este especial, Súper Éxitos 90's, también recuerda a esos discos recopilatorios veraniegos que todos escuchábamos una y otra vez.

OTROS CONTENIDOS



Y durante todo el verano podremos disfrutar de los originales de no ficción Locomía, Lola y Raphaelismo, y de documentales sobre artistas tanto españoles como internacionales. Entre los primeros están Los Secretos, desde que no nos vemos; Miguel Ríos, cruce de caminos; Sesiones Movistar+: Rigoberta Bandini; Sesiones Movistar+: Vetusta Morla y Bunbury streaming show.

Del apartado internacional destacan los documentales The Beatles: Eight Days a Week; Gimme Danger, en torno a la figura de Iggy Pop; Shine a Light, centrado en los Rolling Stones; Prince: Sign o'the Times o los dedicados a las figuras de Janis Joplin y Tina Turner. Conciertos de Metallica, Rage Against the Machine, Black Eyed Peas, Janet Jackson, Amy Winehouse o Queen en Budapest. Asimismo, se podrán ver las actuaciones de Rosalía, Maneskin o Taylor Swift en Saturday Night Live.