Una comensal de 'First Dates' planta a su cita por no ser su tipo

Un día más, un participante de 'First Dates' vuelve a dejar a todos con la boca abierta, aunque en esta ocasión no ha sido por una extravagancia o algún gusto extraño, sino su increíble reacción nada más ver a su cita.



Carmen fue una de las solteras que acudió en la entrega de este miércoles al restaurante del amor, y entró con paso decidido, dispuesta a encontrar al hombre perfecto para ella, sin embargo, su paso por el programa de Cuatro no fue como ella esperaba y se convirtió en uno de los más breves y rápidos de la historia del espacio de Carlos Sobera, puesto que fue ella misma quién decidió marcharse dejando sin palabras a todos los presentes.



UNA COMENSAL PLANTA A SU CITA POR NO SER SU TIPO

Un cursi vanidoso, una canción y un riesgo de plantón ??



Aunque, pasárselo bien y encontrar al hombre de sus sueños,y consiguió dejar completamente atónitos a todos., sin embargo, las formas que empleó quizá no fueran las más adecuadas, ya que ni corta ni perezosa, nada más entrar al local y ver a su cita le soltaba a Carlos Sobera: ", de hecho no pasaron ni diez segundos entre su entrada en el restaurante y el sorprendente mensaje.Lo único a lo que tuvieron oportunidad Carmen y Luis, así se llamaba su cita, fue a darse dos besos, ya que ella tenía claro su siguiente movimiento y cuando el presentador le preguntó qué era lo que estaba buscando, no dudó en señalar a Matías Roure y asegurar: "Uno como él".Además, la soltera volvía a insistir en que el elegido para la cena no era su tipo, y calificaba al equipo del programa de canallas:, señalaba y añadía queEra entonces cuando Carmen decidía marcharse y no dudaba en comunicarlo de una forma muy directa., sentenciaba ante la atónita mirada de los que estaban allí y volvía a insistir en que no quería pasar ni un minuto con su cita, después de que este le preguntara si ni siquiera le iba a dar una oportunidad., aseguraba.Ante las malas formas y numerosos desplantes de la de Cáceres, Carlos Sobera se veía obligado a intervenir y le pedía que dejara de "machacarlo", mientras por su parte, Luis no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero decidía ser igual de claro que Carmen., decía antes de lanzar una advertencia a la extremeña: "Igual te estás perdiendo al amor de tu vida".Finalmente, la 'cita' acabó más rápido que ninguna, y Sobera pedía a Luis que hiciera un llamamiento a cámara para encontrar una mujer que acudiera a cenar con él próximamente.