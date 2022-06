Omar Montes se compara con Mario Casas y cree que va a ganar un Goya

Este lunes, 'El Hormiguero' comenzaba una nueva semana con la visita de Omar Montes.



No es la primera vez que el cantante acude al plató de Antena 3 para hablar de alguno de sus proyectos, y como ya viene siendo habitual en cada una de sus apariciones televisivas, no duda en sacar su lado más divertido y natural dejando unas cuentas 'perlas' para el recuerdo y también para deleite de los telespectadores.



En esta ocasión, el de Pan Bendito charló con Pablo Motos acerca de sus nuevos proyectos profesionales y aseguró que "yo ya no tengo nada que demostrar. Por eso ahora quiero hacer flamenco y dejar de lado el 'reggaetón'. Yo lo que quiero es hacer canciones que el día de mañana las pongan en sus excursiones de los colegios, como hacía yo con Estopa. Si hay calculadoras para qué estudiamos matemáticas".



Sin embargo, el mundo de la canción no es el único ámbito profesional que Omar tiene en mente, de hecho, fue el presentador quien descubrió cuál es la nueva inquietud del cantante, la interpretación.





"Quiero hacer himnos que se estudien en el colegio dentro de 20 años", @omarmontesSr responde a las preguntas de examen sobre él mismo #OmarMontesEH pic.twitter.com/C0YTd8HAbR — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 20, 2022

OMAR MONTES SE COMPARA CON MARIO CASAS

UNA CARRERA IMPARABLE

Durante la entrevista,, sin embargo,"Que quiero no, que. Que", decía Montes, momento tras el que llegaría la frase más polémica de la noche con la siguiente pregunta del presentador., le preguntaba el conductor de 'El Hormiguero' sin imaginar siquiera la respuesta que daría su invitado:, una frase un tanto controvertida, puesto que lpor algunas personas, porqueno se estaba refiriendo a las dotes artísticas del protagonista de 'Contratiempo', sino queSea como sea, lo que, solo hay que repasar sus afirmaciones para darse cuenta.En el mundo de la canción,no se puede quejar y aunque fueron muchos los que pensaron que sería una moda pasajera y no llegaría a nada, el madrileñoparticipando en programas como