DMAX presenta un 'festival de verano' con The Beatles, Queen y Abba

Imagen de la película 'The Beatles: Eight days a week'. DMAX

Con motivo de la celebración del Día de la Música, DMAX invita a los espectadores a su festival de verano. Una programación especial temática protagonizada por algunas de las grandes leyendas de la historia del pop y el rock: The Beatles, Queen, Abba...

Un cartel de lujo para rendir homenaje a las grandes bandas del siglo XX, que durante tres semanas consecutivas, protagonizarán la oferta de documentales musicales en la noche del martes en el canal recorriendo sus actuaciones más memorables y mostrando el proceso de creación de sus éxitos más icónicos.

UNA NOCHE CON LOS BEATLES



Desde junio de 1962 hasta el momento en que la banda dejó de hacer giras, en agosto de 1966, los Beatles actuaron 815 veces en 15 países y 90 ciudades de todo el mundo. La '1964 World Tour' está considerada la primera gira mundial de la historia y uno de los tours más largos y multitudinarios del siglo XX. La "Beatlemanía" fue uno de los primeros fenómenos globales de la historia de la música y la cultura en general. DMAX invita al público a ser testigo de la historia con el estreno de la película The Beatles: Eight days a week a partir de las 22.30H, una mirada a los extraordinarios años de giras de Los Beatles.

De la mano del director ganador del Oscar Ron Howard, la cinta cuenta la historia de estos excepcionales años de gira, desde la perspectiva de la banda, su órbita, los fans y su mundo. La película se adentra en el funcionamiento interno del grupo: la toma de decisiones, la creación de su música y el efecto que esos años tuvieron en su evolución personal y musical. A partir de más de 100 horas de imágenes inéditas recopiladas por fans, medios de comunicación y archivos públicos, así como de la colección privada de los Beatles, y las imágenes de 12 actuaciones de sus conciertos remasterizadas en alta definición, esta película documental permite un acercamiento único al grupo y sus dinámicas en plena explosión de la Beatlemanía.

queen y abba



Además de los Beatles, otras dos bandas de fama mundial y sus carismáticos miembros protagonizan la oferta temática en DMAX en las noches de los martes 28 de junio y 5 de julio. Queen y Abba, dos bandas que cuentan con millones de fans que escuchan su música y copian su estética inspirados por su talento y personalidad arrolladora desde hace décadas. Pero ¿cómo llegaron a convertirse en leyendas?

En Freddie Mercury: The Great Pretender (28 de junio, 22.30 horas), artistas que trabajaron con Freddie y miembros de Queen revelan los secretos de la persona tras la leyenda en este documental ganador de un premio Emmy.

ABBA: Grandes éxitos (28 de junio, 0.30 horas) presenta, mediante un exhaustivo análisis de tres de sus mayores éxitos: Mamma mía, Dancing Queen y The winner takes it all, el proceso creativo de desarrollo personal y profesional de los miembros de la icónica banda.

El documental Queen Rock the World (5 de julio, 22.30 horas) sigue a la banda mientras graba su sexto álbum, News of the word y se prepara para embarcarse en una rompedora gira de conciertos por Estados Unidos en 1977.

El ciclo se cierra con Queen: Days of our lives (5 de julio, 23.50 horas), producción que ofrece una retrospectiva única de los momentos más importantes de la banda como su debut en TV en el show Top of the Pops, su concierto de Hyde Park en 1976 o el mítico concierto de Wembley en 1986.