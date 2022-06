Pablo Motos revela por sorpresa la relación de Antonio Pagudo con una persona del equipo de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha recibido este miércoles en su plató a los actores Antonio Pagudo y María Hervás, que han acudido juntos al programa como parte de la presentación y promoción de su nueva película 'Por los pelos, una historia de autoestima', una comedia que llegará a los cines el próximo mes de agosto, y para la que el conocido actor tuvo que someterse a un cambio de look radical para meterse en la piel de su personaje.



Un tema sobre el que habló durante la entrevista, sin imaginarse que el presentador terminaría por desvelar en directo su secreto mejor guardado.



Pagudo comentó que su cambio de look provocó que su mujer se quedara en shock al verlo por primera vez: "Ha sido la época en la que menos contacto tuvimos", decía entre risas, momento que Pablo Motos ha aprovechado para revelar que la pareja del actor es parte del equipo de 'El Hormiguero'.





María Hervás y @pagudo nos presentan "Por los pelos, una historia de autoestima", una comedia que llega a los cines el 12 de agosto #HervásPagudoEH pic.twitter.com/mNTVFrSPW2 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 15, 2022

PABLO MOTOS DESVELA EL SECRETO DE ANTONIO PAGUDO

Trancas y Barrancas descubren lo que no sabemos de la vida de @pagudo y María Hervás #HervásPagudoEH pic.twitter.com/yltk6MclZH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 15, 2022

no dudó en aprovechar el comentario de su invitado, para, tal y como él mismo explicó durante la entrevista., decía el presentador, dejando helado Antonio Pagudo, que no se esperaba para nada que Pablo Motos revelara la relación que él tiene con el programa más allá de las visitas que ha realizado como invitado para presentar alguno de sus numerosos proyectos profesionales, entre los que destacan su papel de Javier Maroto en 'La que se avecina', entre otras muchas series y películas.La espontánea reacción de Pablo Motos, después de que el intérprete mencionara a su pareja, hizo que el propiotambién se lo tomara con mucha naturalidady también sobre uno de sus trucos para que todo vaya bien en su relación.El conductor de 'El Hormiguero', tras demostrar que tiene información de primera mano, quiso preguntarle a su invitado si es cierto que, algo que el actor ha reconocido, y también ha querido explicar el por qué de esta curiosa tradición., relataba el actor, dejando a todos boquiabiertos con su técnica para mantener viva la llama del amor.Antes de concluir, también confesó que, además del citado contrato,: "Si sucede que no venga a mí con el marrón. Si pasa que no me entere".