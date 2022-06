Jesé Rodríguez tendrá su propio 'reality' en Mediaset junto a Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez es uno de los futbolistas más polémicos de la actualidad, su estilo de vida desenfrenado y sus numerosas parejas e hijos lo han hecho protagonizar titulares y portadas de la prensa del corazón, donde su relación con Aurah Ruiz, llena de idas y venidas y denuncias de por medio ha sido la gran protagonista.



Ahora la pareja pasará por el altar tras la pedida de mano que el deportista organizó para su chica hace unos meses, y su boda se convertirá en la protagonista de su propio 'reality' para el canal 'Mtmad' de Mediaset.





JESÉ RODRÍGUEZ Y AURAH RUIZ TENDRÁN SU PROPIO REALITY

sigue buscando fórmulas para llegar cada vez a más público y contar con espectadores de todos los rangos de edad, por ello, para llegar a un público más joven,cobra cada vez más relevancia dentro del grupo. La plataforma online de Mediaset no deja de aglutinar influencers y personajes que cuentan con su propio canal en el que suben el contenido que prefieren o el que demandan sus seguidores mediante un vídeo semanal.en la plataforma, perosu pareja y padre de su hijo Nyan, el futbolistaen el que contarán aspectos de su vida como la enfermedad que padece su hijo o los preparativos de su próxima boda. La serie, y tendrá una duración total deDentro de los contenidos que se tratarán en cada uno de los episodios,y el hilo conductor del 'reality' sobre el que girarán el resto de temas que se planteen.El 'docurreality' contará todo lo relacionado con su paso por el altar, desde la romántica pedida de mano del delantero de Las Palmas y la ex concursante de 'Mujeres y hombres y viceversa', hasta el momento de la boda.Todos los pasos estarán recogidos en cada una de las entregas:El 'reality' de la pareja comienza con unas palabras pronunciadas por la propia Aurah Ruiz: ". Una boda que ha sido esperada por muchos.", tras lo que el futbolista también se pronuncia y confiesa cómo le gustaría que fuera el vestido de novia de chica: "Me gustaría que el vestido fuera de princesa", asegura.Para descubrir si Aurah cumplirá el deseo de Jesé, aún habrá que esperar unos días.