Andreu Buenafuente recuerda su infancia en 'Zasback'

Movistar Plus +

Andreu Buenafuente, en 'Zasback'. Movistar Plus +

Andreu Buenafuente será hoy martes la estrella de Zasback. Todos tenemos un pasado y el popular showman catalán no iba a ser menos. En este episodio, Buenafuente rinde un tierno y divertido homenaje a sus padres. Él mismo se mete en la piel de su progenitor Juan, un comercial vividor y con mucho sentido del humor, y Silvia Abril interpreta a su "sufridora" madre.

Andreu echa la vista atrás para rememorar su infancia, primera juventud e inicios en la radio como periodista deportivo y en los que coincidió con un jovencísimo, y por entonces desconocido, Carles Francino. Durante su monólogo, interpretado en una sala con público, el cómico hablará de sus orígenes y en la ficción, en su zasback, podremos "conocer" a su familia y "ver" cómo era su vida entonces.

Esta es una historia de padres, hijos, malos estudiantes y amor a una profesión a la que Andreu Buenafuente prácticamente llegó de rebote.

cameos



Además de Silvia Abril, este nuevo Zasback, que dirige el propio Andreu Buenafuente, cuenta con las apariciones estelares de los cómicos Miguel Maldonado y Lalo Tenorio, la guionista Laura Márquez y, por último, un cameo muy especial que no desvela la plataforma.

Zasback es un formato original e innovador que cuenta con algunos de los mejores actores y cómicos del Estado. Con una cuidada factura, sus protagonistas narran en primera persona, con humor y un punto de autoparodia, algunos episodios sorprendentes de su vida. Los próximos programas estarán protagonizados por María León y Pablo Chiapella, y dirigidos por Raúl Cimas e Israel del Santo, respectivamente.

Con Zasback, Movistar Plus+ busca renovar el género del stand up comedy. Este nuevo formato se suma a la larga propuesta de contenidos de humor de la plataforma, entre los que destacan La Resistencia, Ilustres Ignorantes, Leo Harlem, 20 años no es nada, Martínez y Hermanos, Mi año favorito y Rojo Caramelo.

Zasback se emite todos los martes a las 22.30 horas en #0 de Movistar Plus+ (dial 7). Cada programa está disponible en el servicio bajo demanda de Movistar Plus+.