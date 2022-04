David Valldeperas vuelve por sorpresa a 'Sálvame', pero con otra función

David Valldeperas ya ha vuelto a Sálvame. Fue despedido como director del programa, después de 13 años en esa función, junto a Alberto Díaz el viernes 25 de marzo, día en el que también dijo adiós Carlota Corredera como presentadora, pero ese mismo día desveló que no se iba del todo. Cuando le preguntaron si iba a seguir vinculado al programa, respondió con un "de alguna forma sí".

Su marcha se produjo días antes de que se conociera un supuesto espionaje a 140 famosos en la Operación Luna, que señala entre los responsables a la cúpula del programa, entre los que se encuentra Valldeperas, y de la cadena.

Este martes se ha confirmado por sorpresa lo que anunció hace diez días: ha vuelto como colaborador, con lo que pasa de ser el jefe de Jorge Javier Vázquez a estar a sus órdenes. Lo ha hecho en el renovado Sálvame Limón, que ahora presentan el propio Jorge Javier y Adela González, pero que suma cada día un par de colaboradores a la mesa en la que desgranan la actualidad de los famosos con un tono informal. Si el lunes estuvieron Belén Rodríguez y el recuperado Carlos Lozano, este martes el turno ha sido para la veterana María Eugenia Yagüe, otra novedad, junto al propio Valldeperas.

De hecho, al comienzo del programa ha habido un momento de broma. "¿A ti no te habían despedido?", le ha dicho Jorge Javier a Valldeperas, quien ha respondido: "Yo ya te dije que no me iba a ningún lado". Los cambios en Sálvame se suceden día sí, día también. Pero la audiencia sigue dando la espalda al veterano espacio de Telecinco.