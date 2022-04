Mariló Montero habla de la denuncia que le puso a Pablo Iglesias

Mariló Montero fue una de las invitadas a la última entrega de 'Encuentros inesperados', dónde habló de un episodio ocurrido en 2016 por el que interpuso una demanda a Pablo Iglesias.



En el citado año, 'Ok Diario' filtró una conversación entre el entonces líder de Podemos y Juan Carlos Monedero, en la que el primero hablaba de Montero y aseguraba que "la azotaría hasta que sangrase", entre otras frases.



Ante las duras palabras del político, la periodista decidió tomar cartas en el asunto, tildó a Iglesias de "psicópata perverso" y pidió su dimisión, además de denunciar el episodio ante el Instituto de la mujer.





MARILÓ MONTERO HABLA DE LA DENUNCIA A PABLO IGLESIAS

La presentadora acudió apara hablar con otras caras conocidas sobre. Dentro de la conversación, la conductora del espacio,, quiso saber si alguno de los participantes había denunciado a alguien alguna vez, a lo que la navarra contestó que ella acababa de ganar una denuncia, haciendo alusión a la demanda que ganó este año apor fotografiarla sin la parte de arriba del bikini.Sin embargo, esa no era la respuesta quebuscaba, por lo que le, una cuestión a la que Mariló no tuvo reparos en contestar y dar algunos detalles de lo ocurrido.", aseguró la periodista, mientras Mendizabal contextualizaba en qué circunstancias se había dado la conversación y que esta se había filtrado a la prensa."Sí, pero se filtra como otras muchas cosas. Y. Yo estaba hablando con Juan Carlos Monedero y con Pablo Iglesias para gestionar una entrevista en 'La mañana de la 1', que, por cierto, no querían venir", afirmaba Montero ante las explicaciones de la conductora, e intentaba explicar ella misma en contexto ocurrió todo., como lo puede decir cualquier otra persona., Mamen.", sentenciaba tajante la invitada, consiguiendo que la presentadora dejara el tema a un lado.Aunque Mariló Montero puso de manifiesto que alle costó aceptar la denuncia en un primer momento, bien es cierto que la institución, mediante un comunicado en el que se, mientras que desde el partido que entonces lideraba Iglesias, lamentaron el comentario, pero optaron por defender al político argumentando que tenía derecho a expresar en la intimidad "ironías o bromas que no se dicen en serio".