Rosalía responde tajante a las críticas por la letra de 'Hentai' en 'Las tres puertas'

Este miércoles el programa de TVE, 'Las tres puertas', presentado por María Casado, se ha tenido que enfrentar a varios imprevistos de última hora que han supuesto un rápido reajuste de la escaleta programada.



Melendi y Raphael eran dos de los invitados previstos para esta semana, sin embargo, debido a algunos problemas de salud, ambos tuvieron que retrasar su participación en el espacio de La 1, y el formato decidió emitir en su lugar una entrevista que Casado había realizado unos días antes a la conocida cantante, Rosalía.



La intérprete de 'Motomami' hizo un repaso por los últimos tres años de su vida, habló sobre sus planes de futuro y desveló cómo gestiona y se enfrenta a las críticas, entre ellas, las que está recibiendo por su canción más controvertida, 'Hentai'.





Rosalía: "Haber hecho este proyecto de 'Motomami', sobre el momento que estaba viviendo esos últimos 3 años, creo que también me ha ayudado a entender". #LasTresPuertas9



? https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/IsjEWzUkfm — La 1 (@La1_tve) March 30, 2022

LAS CRÍTICAS A 'HENTAI'

Rosalía: "'Motomami' me ha permitido crecer y quiero que cada proyecto siempre me haga sentir que estoy creciendo". #LasTresPuertas9



? https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/rjvkIrcew6 — La 1 (@La1_tve) March 30, 2022

Rosalía: "Sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad". #LasTresPuertas9



Rosalía: "Sigue provocando incomodidad el hecho de que una mujer se exprese libremente sobre su sexualidad". #LasTresPuertas9

'Hentai'y desde que la artista sacó a la luztan solo con los primeros segundos de la letra."Yo la batí, hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero es Dios", es una de las primeras frases que se pueden escuchar en el citado tema y, que no entiende la necesidad de que una artista describaLa catalana, sin embargo, aunque muchos apostaban por que su nuevo disco supondría su caída de los altares tras el gran éxito del álbum anterior, lo cierto es que la crítica internacional parece encantada con el nuevo trabajo de Rosalía.La presentadora de 'Las tres puertas', María Casado, quiso indagar en lo que la cantante piensa acerca de las críticas que recibe y le preguntó si "".Rosalía aseguró que no tenía una respuesta exacta a esa cuestión, aunque sí quiso hablar de lo que ocurrió al compartir los primeros segundos de 'Hentai'."No tengo la respuesta para eso. Pero sí que tdel proyecto. Era'. Aún no había salido la canción completa, que le daba contexto a esos 15 segundos de adelanto. No había salido aún ni el disco", señaló y explicó lo que ella cree que significa la reacción en redes respecto a lo que piensa el público en general."Esto, para algunas personas,. Yo, que he crecido en un entorno muy fuerte, me sorprendió. No entiendo como lo pueden ver como un escándalo, después de artistas como Madonna, Björk y tantas mujeres", aseguró la cantante que quiso aprovechar la ocasión para hacer un alegato sobre temas tabú como la sexualidad de las mujeres.. La sexualidad, como lo son la espiritualidad o la transformación. Son temas que yo he querido abordar en este álbum", concluyó la artista.