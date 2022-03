Maribel Verdú explota contra Fernando Trueba en 'Lo de Évole' por una importante razón

Jordi Évole se rodeó en la última entrega de su programa de algunas de las actrices más importantes del panorama, como Penélope Cruz o Maribel Verdú, con las que charló sobre su profesión, el mundo del cine y uno de los movimientos que más ha dado qué hablar en los últimos años dentro de la industria, el 'Me too'.



Una de las víctimas del productor Harvey Weinsten decidió denunciarlo por abusar de ella y así comenzó el principio del movimiento 'Me too', al que se sumaron muchas de las actrices más famosas del mundo y reunió a numerosas mujeres que forman parte del mundo del espectáculo en Estados Unidos para levantar la voz contra todos los altos cargos que a lo largo de sus carreras habían utilizado su poder para abusar de ellas.





EL ABUSO DE PODER EN EL CINE

VERDÚ EXPLOTA CONTRA TRUEBA Y SE SINCERA SOBRE SU EXPERIENCIA

El presentador de 'Lo de Évole' quiso preguntar a las dos actrices acerca de este tema: "¿Es decir, extraños comportamientos de compañeros con más poder que vosotras, que os hayáis encontrado", les planteaba el conductor televisivo.Penélope Cruz admitió que aunque ella no tuvo una experiencia de este tipo con Weinstein, se siente como si le hubiera pasado a ella misma, puesto que muchas de sus amigas y compañeras fueron víctimas del conocido productor.. Algunas, por miedo, no me lo contaron hasta que todo esto salió a la luz. Es como si me hubiese pasado a mí, porque algunas de ellas son como hermanas.", explicó la actriz., quiso ir un paso más allá y averiguar si el hecho de que fuera de Estados Unidos no haya ocurrido un 'Me too' se debe al miedo a contarlo o simplemente es que no ha ocurrido.. Yo no lo he visto. No sé si hay miedo y vosotras podéis saber algo", preguntaba Évole a las dos intérpretes.El director de cine, Fernando Trueba, también estaba presente en el programa y quiso aportar su opinión personal sobre el tema, algo que no sentó nada bien a Verdú."Yo. Cuando entré en el cine sí que se hablaba de gente,", exponía el cineasta, ante lo quee interrumpirlo contando su propia experiencia personal."No, Fernando., como, por ejemplo, salir en una portada. Al no hacerlos. Eso sigue existiendo ahora también", explicaba Maribel, antes de profundizar más detalladamente en lo que le había ocurrido a lo largo de su carrera."A mí. He dicho que no a algo, porque no me molaba y me han vetado. Tú lo sabes, Fernando. Porque yo te lo he contado. Sí,", señalaba la conocida actriz, desmontando los argumentos de Trueba.y confesando la ocasión en la que sufrió un intento de abuso.lo otro, de pequeña.. Yo me atreví, pero también entiendo que haya personas que no se atrevan aún", admitió y reveló que ". Salí con el corazón a mil, a por unos compañeros y. En ese momento, esa persona se quería morir porque estaban ellos delante", aseguró la actriz, que volvió a insistir en que estas cosas ocurren en el mundo del cine mucho más a menudo de lo que la gente imagina.