Cosmo dedica marzo a series protagonizadas por mujeres

Cosmo celebra el mes de la mujer con una programación muy especial en la que estrena series donde las mujeres ostentan un papel fundamental. Este pasado martes estrenó la polaca Guerreras y hoy jueves llega The Newsreader.

La historia ha ignorado las proezas de las mujeres en muchos momentos y la lucha clandestina de las mujeres polacas durante la Segunda Guerra Mundial es uno de ellas, que se refleja en Guerreras. Una exitosa serie de la televisión pública polaca, que narra la invasión nazi desde la perspectiva de tres valientes mujeres cuyos caminos se cruzan en la Varsovia ocupada. Ewka (Vanessa Aleksander), educada por unos pequeños delincuentes que sobrevive cometiendo pequeños delitos, Irka (Marta Mazurek), una joven enfermera de una familia acaudalada e influyente y Marysia (Aleksandra Pisula), la hija de un rico industrial judío. Las tres se unen al movimiento de resistencia para luchar por su país, participan en acciones de guerra y ayudan a la población judía frente a la persecución nazi y el Holocausto.

Aclamada por crítica y público, The Newsreader llega hoy jueves a Cosmo como la mejor serie australiana de 2021. Ambientada en 1986 en la redacción de noticias de una televisión, narra las complicadas vidas profesionales y personales de Helen Norville (Anna Torv), presentadora estrella de la cadena con reputación de difícil, y y Dale Jennings (Sam Reid), un joven reportero desesperado por convertirse en presentador del telediario. Ambos cubrirán una serie de acontecimientos informativos que cambiarán el curso de la historia como la explosión del transbordador espacial Challenger, el revuelo generado por el cometa Halley, la crisis del sida o el desastroso accidente nuclear de Chernóbil. Esta serie fue reconocido en los premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión como mejor drama.