Mercedes Milá critica con dureza a Mediaset e insinúa que Jorge Javier se marcha

Mercedes Milá se ha caracterizado durante su larga trayectoria televisiva por hablar muy claro y por no casarse con nadie. Y por decir su opinión aunque pueda ser incómoda para sus jefes. Este martes regresó momentáneamente a Sálvame y en los pocos minutos en los que participó dejó varias perlas, críticas y rumores que descolocaron a Jorge Javier Vázquez.



La veterana periodista catalana compareció a la entrada del plató del vespertino programa de Telecinco junto con la presentadora de informativos Isabel Jiménez y con Rocío Carrasco, porque ambas iban a conducir por la noche el concierto homenaje a Rocío Jurado con diversas cantantes por el 8-M.



La alfombra roja previa al concierto iba a ser emitida en directo por Telecinco, pero en el último momento, en línea con los últimos movimientos de la cadena, hubo cambio de planes y se emitió un espacio sobre Ucrania. Eso sí, la catalana se mostró ante el micrófono de Adela González tan espontánea como siempre.



"Te advierto que ayer le pregunté a nuestro jefe que qué te pasaba porque me habían llegado informaciones de que te ibas del grupo", le soltó a Jorge Javier, que no sabía cómo reaccionar y a quien echó un cable Isabel Jiménez. "Pero se está metiendo en... ¡Jorge, corta! Tendrías que hablar con Adela...", dijo muy nerviosa intentando que no se les fuera de las manos.





Mercedes Milá es lo más grande que ha pasado por Mediaset #yoveosálvame pic.twitter.com/M141uqyUG6 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) March 8, 2022

Pero Milá siguió:se le oyó decir mientras Adela González intentaba volver a hablar sobre el concierto. Pero, como seguía teniendo el micrófono delante,"A mí lo único que me importa es que han sacado a la calle a tres sastras, y una de ellas era mi sastra. Lo encuentro intolerable y esto lo digo muy en serio".En lugar de esquivar el tema, ahí"Ya que lo ha dicho Mercedes, yo voy a echar muchísimo de menos a Maribel, Toñi y Begoña.Maribel, Begoña y Toñi, besos», dijo a cámara el presentador, cuestionando la decisión de Mediaset.Curiosamente,concretamente en La Sexta, comentando el documental sobre Nevenka Fernández presentado por Ana Pastor y que también contó con Manuela Carmena, Juan José Millás y Beatriz Luengo.