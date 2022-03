 Desolación en 'Maestros de la costura' tras sufrir un abandono por primera vez en su historia

La presión a veces no es una buena compañera. Tras cinco temporadas en pantalla, 'Maestros de la costura' ha sufrido esta semana un gran varapalo, por primera vez en su historia uno de los concursantes se veía superado y decidía dejar voluntariamente el programa conducido por Raquel Sánchez Silva.



Sin embargo, esta situación no ha pillado a todos los telespectadores por sorpresa, muchos de ellos ya lo habían intuido al ver el adelanto que la cadena emitió la semana pasada.





MJ ABANDONA VOLUNTARIAMENTE

Este martes, 8 de marzo, la audiencia pudo confirmar sus peores presagios,de todas las ediciones.La joven, y tal y como se pudo ver al final del último programa sAnthony la ayudó a sobrellevar el tenso momento, pero no logró animar ay, aunque me da mucha pena, creo que es lo mejor que puedo hacer.", explicaba MJ al inicio de la última entrega de 'Maestros de la costura'., al escuchar las palabras de la concursante i, pero la chica tenía claro que era lo mejor para ella y no cambió su decisión., me ha costado tomar esta decisión, pero ahora. Creo que. Soy una persona altamente sensible, me hubiera gustado no contarlo, porque no es algo que me defina al 100%, pero tiene mucho significado en mi vida,. Para mí esto, pero", argumentaba MJ que se, así como delha hablado en varias ocasiones sobre sus problemas de salud mental, y", resaltaba visiblemente emocionado el modisto ante las palabras de MJ.