Samantha Hudson no deja títere con cabeza en 'La Resistencia': "¡Vaya mierda de entrevista!"

'La Resistencia' ha vivido uno de sus momentos más surrealistas este lunes con la visita de Samantha Hudson, nombre artístico de Iván González Ranedo.



La irreverente artista se dedicó a sabotear cada una de las preguntas del presentador a las que contestaba con otra pregunta y no dejó indiferente a nadie, llegando a afirmar que la entrevista estaba siendo una "mierda".





SAMANTHA HUDSON TROLEA A BRONCANO

????????????????, ???? ????????????????????



Sabes que es gracioso de verdad cuando escuchas la risa de viejo faltoso de Grison pic.twitter.com/7WeAZnxzO9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2022

— La lavadora hace lo mismo todo el rato, no tiene variantes

— Como tu programa



El peor entrevistador de la historia ??@badbixsamantha pic.twitter.com/dmzZMVynXC — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2022

A GRETA THUNBERG "LE DARÍA UNA PATADA EN LA CARA"

No sé si vendrá alguna vez Greta Thunberg al programa pero si viene, que venga con @badbixsamantha y que se conozcan :D pic.twitter.com/k3InxgmnAA — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 7, 2022

este lunesque no tenía nada que ver con el tema que estaban tratando, consiguiendo que el presentador terminara sin dar pie con bola.Tanto preguntó la invitada quede Movistar +.Broncano le hizo a la artista algunas de las preguntas típicas del programa, entre ellas quiso saber si tenía retoques estéticos, a lo que Hudson contestó que "¿Tú me has visto...? ¿Qué crees que me puedo haber hecho...?", poniendo en un apuro al presentador que salió como pudo de la situación argumentando que él no sabía mucho del tema.y contraatacó preguntando qué electrodoméstico sería el presentador, dejándolo casi sin palabras, solo acertó a contestar que sería un "microondas", algo que Hudson calificó como "muy simplón, todo el mundo tiene acceso a él, barato y cumple una función bastante prosaica".Sin embargo,. David Broncano, que ya bastante despistado debido a la actitud de la invitada, quiso saber de qué zona de León era, sin calcular que sería entonces cuando la artista estallara contra él.!", exclamó la invitada. "...", exclamaba Samantha Hudson, aunque no daba en el blanco, ya que el televisivo se lo tomó con humor asegurando que "".Aún con todo,y la artista también tuvo palabras, no muy buenas, para una de las activistas más reconocidas del mundo,Durante el programa,antes de recibir una respuesta que, seguro, no entraba en sus planes.", soltaba la artista y seguía argumentando su posición.esto porque es tenaz y constante. Tiene que venir a este programa, tiene unos ideales muy férreos y es una tía de puta madre", comentaba Samantha, que parecía tener respuesta para todo, ya que tras la puntualización del presentador sobre la activista, de la que aseguró que "defiende el planeta donde tú vives", ella replicó que "no elegí nacer aquí. Además, siento que", y siguió atizando a la joven ecologista.", concluyó Samantha Hudson.