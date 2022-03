Lide y Leire protagonizan el peor momento de las Atabey en 'El Conquis'

La nueva entrega de 'El Conquis' ha estado protagonizada este lunes por las Atabey, aunque no por la mejor de las razones. El equipo verde ha recibido unos cuantos reveses en el último programa y ha terminado perdiendo a uno de sus miembros más fuertes.





LOS COROCOTE SIGUEN EN RACHA

▶?VÍDEO | ¡Los Corocote vuelven a ganar el juego de enjaulados! Las Atabey, últimas otra vez #conquis8 https://t.co/n4hvYUdAz6 — El Conquistador (@el_conquis) March 7, 2022

▶?VÍDEO | En el campamento rico, los Corocote han disfrutado de un delicioso manjar como premio: una pizza para cada uno y cerveza. Un aliciente más para ganar los juegos de inmunidad #conquis8 https://t.co/4U1Ak0O0Ip — El Conquistador (@el_conquis) March 7, 2022

LAS ATABEY NO ATRAVIESAN SU MEJOR MOMENTO

▶?VÍDEO | Leire dice que se molestó con los cinco lanzazos que recibió por parte de sus compañeras las Atabey y que estaría más a gusto en el equipo Corocote. Sus compañeras y Nahia, la capitana, se han sorprendido #conquis8 https://t.co/Y8pxtbaxUX — El Conquistador (@el_conquis) March 7, 2022

LIDE, EXPULSADA CONTRA TODO PRONÓSTICO

▶?VÍDEO | Ferreti y Andrea eliminan a Lide en el duelo de cubos hacia el cielo #conquis8 https://t.co/ubxseWBxHC — El Conquistador (@el_conquis) March 8, 2022

▶?VÍDEO | Andrea cumple el deseo de Ferreti y lo manda a duelo #conquis8 https://t.co/SAC1I3LkhM — El Conquistador (@el_conquis) March 7, 2022

, dando una segunda oportunidad a, quienes fracasaron en la misma prueba la semana pasada.Esta vez, Camino no perdió la cuerda, aunque tardó demasiado en conseguir el gancho, y una vez hecho Ianire fue incapaz de alcanzar la pala, por lo que ni siquiera pudieron empezar a cavar.Por su parte, Urko tampoco repitió su error de la pasada semana y no solo consiguió la cuerda, sino que los Yocachu alcanzaron la segunda fase de la prueba llevando a Nahia encima de los bambús y sortearon muy bien los obstáculos, sin embargo, no consiguieron la victoria debido a la ventaja de, siguiendo con su particular racha de buena suerte., las Atabey, un hecho que ha sorprendido a varias de sus compañeras y las ha puesto bastante tristes, en especial adel lunes pasado y ese es un problema que aún tienen pendiente de solucionar. No obstante, ese no ha sido el único problema de las verdes que han visto como dos de sus integrantes recibían el collar de la nominación.para deshacerse de los concursantes más fuertes de resto de grupos, mientras queaunque se lo tomó bien, ya que estaba deseando demostrarse a sí misma que debía seguir en 'El Conquis' y una victoria sería lo mejor para venirse arriba., toda una sorpresa teniendo en cuenta que estaba considerada como una de las concursantes más completas de la edición y su expulsión no entraba en las apuestas., donde su estatura y su peso no pudieron evitar que flotaran en el agua los cubos de su color.La de Donostia dijo adiós a la experiencia entre lágrimas y asegurando que, antes de fundirse en un abrazo con su capitana., que pidió a su capitana poder participar, puesto que deseaba tener un poco más de acción estos días.Al principio, tanto Andrea, la capitana, como otros integrantes no pensaban que fuera una buena idea poner en la cuerda floja al concursante, aunque